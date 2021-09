„B12-Ausbau – so nicht!“ Radler-Demo blockiert heute Mittag die B12 bei Jengen

Am Sonntag ist die B12 wegen einer Rad-Demo gesperrt. Die Demonstranten kritisieren die „völlig aus der Zeit gefallenen“ Ausbaupläne und den Flächenverbrauch.

19.09.2021 | Stand: 10:53 Uhr

Es ist ein ungewöhnliches Szenario, das sich am Sonntag auf der B12 abspielen wird. Radler werden mitten auf der Bundesstraße fahren, sich von Jengen aus auf den Weg zur A96 machen und vor der Autobahn wieder umdrehen. Eine Aktion, mit der die Bürgerinitiative „B 12-Ausbau – so nicht!“ gegen die vierspurige Erweiterung der Bundesstraße demonstriert.

„Bei vielen ist die geplante Dimension noch gar nicht angekommen“, sagt Thomas Reichart, der sich bei der Initiative engagiert und zugleich Vorstandsmitglied des Bund Naturschutz (BN) Kaufbeuren-Ostallgäu ist. Die Planungen seien „völlig aus der Zeit gefallen“, dennoch halte man daran fest.

Umweltschützer kritisieren den B12-Ausbau

Und das obwohl überall davon die Rede sei, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. „Es wäre doch ein Leichtes, solche Projekte flächensparender und klimaschonender zu bauen.“

Im Sommer 2020 hatten Umweltschützer eine zwölf Meter breite und 30 Meter lange Folie direkt neben der Bundesstraße ausgerollt, um die Dimensionen des Ausbaus zu zeigen.

Bilderstrecke

Fakten zur B 12 im Allgäu

BN-Landesvorsitzender Richard Mergner sprach damals von „Straßenbau-Irrsinn“, „Flächenfraß“, einer „verkappten Luxus-Autobahn“, und sagte zuletzt: „Wir können uns kein weiteres Zubetonieren der bayerischen, der schwäbischen Landschaft leisten.“

B12-Ausbau: 100 Hektar Flächenverbrauch

Lesen Sie auch

Anlässlich der IAA Menschliches Riesenfahrrad: Allgäuer Radler protestieren anlässlich der IAA

Auf insgesamt 51 Kilometern soll die Bundesstraße von Buchloe nach Kempten vierspurig ausgebaut werden, das Staatliche Bauamt plant dabei mit 28 Metern Breite. Dadurch gingen 100 Hektar Fläche verloren, sagt Reichart. Wobei das Bauamt argumentiert: Der Grund werde nicht komplett versiegelt. „Der Mittelstreifen ist keine unberührte Natur, da lebt nichts“, entgegnet Reichart.

Auch als diesen Juli drei Tage lang über den Ausbau in Buchloe diskutiert wurde, ging es immer wieder um den Flächenverbrauch, aber auch um den Lärmschutz und das erhöhte Verkehrsaufkommen. Zudem erinnerten die Kritiker an die Folgen für die Artenvielfalt, das Klima und die Grundbesitzer.

Unfallzahlen und Tempolimit

Während sich die Polizei und das Bauamt sicher sind, dass die vierspurige Trasse das Risiko gefährlicher Unfälle erheblich reduziert, meint Reichart: „Nur weil man die Straße breiter baut, wird sie dadurch nicht sicherer.“ Vor allem nicht, wenn es kein Tempolimit gebe.

Während der Raddemo am Sonntag, 19. September, ist der B12-Abschnitt zwischen Jengen und der A96 von 11.45 bis 13.15 Uhr gesperrt. Die Umleitung verläuft über die Staatsstraße 2035 durch den Buchloer Stadtteil Lindenberg. Zum Auftakt treffen sich die Radler um 11 Uhr am Gennachstadion in Lindenberg, dort findet auch die Abschlusskundgebung statt.