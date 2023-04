B16 in Pforzen: Trasse für die Umgehungsstraße steht fest

Das Staatliche Bauamt hat seine Voruntersuchungen für eine B16-Ortsumfahrung für Pforzen und Kaufbeuren abgeschlossen. Wie es nun weitergeht.

28.04.2023 | Stand: 19:05 Uhr

Jeden Tag donnert der Verkehr durch den Ort. Wenn sich zwei Lastwagen in der Kurve entgegenkommen, wird es eng. Viele Menschen in Pforzen (Ostallgäu) haben Angst. Seit Jahren fordert die Interessengemeinschaft Pro Umgehungsstraße Pforzen eine Ortsumfahrung. Eine Trasse, die den Durchgangsverkehr von der B16 im Westen am Dorf vorbei auf die Kreisstraße 6 und die B12 leitet. Als „Nordumfahrung Kaufbeuren“ steht das Vorhaben im Bundesverkehrswegeplan, der größere Straßenbauprojekte des Bundes für die nähere Zukunft festschreibt. Nach langer Zeit kommt nun Bewegung in die Sache. Am 14. Juni möchte das Staatliche Bauamt die Öffentlichkeit über den Verlauf der Trasse informieren.

