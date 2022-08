Bagger am Bavariaring: Firmen-Neubau direkt an der B12 in Kaufbeuren

Direkt an der B12 hat der Bau der neuen Firmenzentrale von Linara begonnen. Anfang Oktober gibt es dann erneut etwas zu feiern.

30.08.2022 | Stand: 18:50 Uhr

Nach langer Zeit des baulichen Stillstands gibt es wieder Bewegung im Gewerbegebiet am Bavariaring: Dienstag wurde Baubeginn an einer der prominentesten Stellen in der Stadt gefeiert. Direkt an die B12 lässt das Unternehmen Solarlux für seine Tochtergesellschaft Linara einen Neubau erstellen. Der Anbieter für Wintergärten, Terrassenüberdachungen, Fenster und Haustüren ist derzeit noch einen Steinwurf entfernt am Innovapark ansässig. Das neue Gebäude soll im Spätherbst 2023 bezugsfertig sein.

„Die Welt wird nicht von Pessimisten gestaltet, sondern von Optimisten“, sagte Oberbürgermeister Stefan Bosse. Er nannte den Baubeginn ein gutes Zeichen, denn immer wieder seien die Szenarien angesichts des Ukraine-Krieges und dessen Folgen düster gezeichnet. Auch vor diesem Hintergrund habe sich die Strategie bewährt, mit den ebenso raren wie begehrten Flächen in der Stadt sorgsam umzugehen. In dieser Sache stimmen die Stadt und das Bauunternehmen Dobler, das für Solarlux den Neubau errichtet und dafür auch Grund verkauft hat, überein. „Die Entscheidung ist immer abhängig davon, wo was wirklich sinnvoll ist“, sagte Bosse.

So zeigt sich der Linara-Neubau in der Visualisierung. Bild: Linara

Für den künftigen Linara-Standort sprechen laut Bauunternehmer Peter Leo Dobler gleich mehrere Kriterien, nämlich das zukunftsträchtige Angebot, die Arbeitsplätze und vor allem das architektonische Konzept. Flexible Glaselemente sollen eine passive Solarenergienutzung und intelligent gesteuerte natürliche Lüftung von Ausstellung und Büro ermöglichen. Zudem stünden sie für einen transparenten und fließenden Übergang von Innen- und Außenbereich. Ergänzt wird der Nachhaltigkeitsanspruch laut Linara-Prokurist Leif Würtz durch begrünte Dächer, Geothermie und eine Versickerung für den natürlichen Wasserkreislauf. Die Planung erfülle den Anspruch an CO2-Neutralität und die autarke Klimatisierung der Räume.

Vorgesehen ist eine Fläche von 2500 Quadratmetern für den Neubau. Das Lager hat eine Größe von 1000 Quadratmeter, die Ausstellung im Innenbereich 500 Quadratmeter. Exponate werden zudem im Außenbereich platziert. Linara will mit den Plänen nicht nur der Kundschaft gefallen, sondern auch als Arbeitgeber attraktiv sein. Die neue Firmenzentrale soll laut Würtz andere Bauherren inspirieren und „eine Strahlkraft in der Region“ entwickeln. Ausschlaggebend für den Umzug seien jedoch vor allem logistische Vorteile, da sich Büro, Ausstellung und Lager dort anders als bisher unter einem Dach befinden. Für den Neubau ist der angrenzende Fahrradweg aus Richtung Dampflokrunde ein Stück verlegt worden.

Spatenstich für die Linara-Neubau: (von links) Dobler-Projektleiter Martin Baumgärtner, Wirtschaftsreferentin Caroline Moser, Bauunternehmer Peter Leo Dobler, OB Stefan Bosse, Leif Würtz von Linara und Peter Mair von Solarlux. Bild: Harald Langer

Wie es mit der Nutzung weiterer unbebauter Grundstücke am und im Bavariaring weitergeht, vermochten weder Dobler noch die städtischen Vertreter zu sagen. Die anderen unbebauten Flächen befinden sich in der Hand eines Unternehmers. Dass der Bedarf an Gewerbeflächen auch auf städtischen Grundstücken ungebrochen ist, zeigt das Baugebiet Untere Au. Dort ist vier Jahre nach dem ersten Gewerbebau noch ein unteilbares großes Grundstück mit fast 12.000 Quadratmeter verfügbar.

Im Oktober folgt der Baubeginn für die neue Polizeiinspektion

Die Dobler-Spaten für den Linara-Neubau werden demnächst übrigens wieder gebraucht. Am 4. Oktober ist Baubeginn für das neue Gebäude der Polizeiinspektion Kaufbeuren an der Moosmangstraße. Drei Kräne werden dann die zwei größten Baustellen in der Stadt markieren.