Der Bahnhof in Kaufbeuren soll in den Händen des Bahn-Konzerns bleiben. Welche Chancen sich daraus ergeben.

26.06.2022 | Stand: 18:22 Uhr

Der Bahnhof soll in den Händen der Bahn bleiben. Diese Neuigkeit verkündete OB Stefan Bosse bei der Doppelzugtaufe am Sonntag. Das heißt, der vieldiskutierte Verkauf an einen privaten Investor ist vom Tisch. Mit der geplanten Barrierefreiheit, die bis 2026 verwirklicht werden soll, sieht Bosse neue Perspektiven.

