Bald freie Fahrt bei Osterzell

Die Asphaltierungsarbeiten sind in vollem Gange. Der Straßenbau ist auch im Haushalt ein dicker Brocken. Der Gemeinderat stimmt dem Etat zu.

16.10.2021 | Stand: 11:46 Uhr

Der Straßenbau schreitet voran. Mitte der Woche sei zwischen Oberzell und Stocken sowohl die Staatsstraße als auch der neu angelegte Geh- und Radweg asphaltiert worden, berichtete Gemeinderatsmitglied Norbert Strohhacker in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Osterzell. 900 Tonnen Asphalt wurden da verbaut.

Die Schicht hat eine Stärke von 14 Zentimeter, vier Zentimeter kommen später mit der Deckschicht hinzu. Nächste Woche wird die bestehende Umleitung umgestellt. Zwischen Osterzell und Oberzell ist dann gesperrt. Der Weg führt dann für vier Wochen über Stocken nach Oberzell. (Hierzu: Größtes Straßenbauprojekt im Allgäu: Die B308)

Landkreis will grün, Staat will zupflastern

Auch der Hühnerbach fließt bereits wieder in seinem gewohnten Bett. „ Der Landkreis will grün, der Staat möchte lieber zupflastern, sagte Strohhacker, als es um die neuen Verkehrsinseln ging. Nur wenn die Straße voll gesperrt sei, könne das Grün gemäht werden, meinte ein Vertreter des Straßenbauamtes. Das führte zu Unverständnis und Schulterzucken sowohl bei Bürgermeister Bernhard Bucka als auch im Rat. Das letzte Wort hierzu sei noch nicht gesprochen, sagte Bucka. Das Straßenbauamt will die Sache nun nochmal prüfen. (Dazu: Klage gegen Bau in Denklingen: Gericht lehnt Baustopp ab)

Zum vorgesehenen Billigungs- und Auslegungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes Osterzell Süd erläuterten das Regelwerk Barbara Schulze und Walter Rohrmoser vom gleichnamigen Architekturbüro aus Waal. Der Rat billigte die Änderung einstimmig. Die komplette Erschließung den Baugebietes einschließlich Kanal hat der Eigentümer zu übernehmen. „Den Kanal wollen wir auch später nicht“, sagte Bucka. Dies sei bereits zwischen Bauherrn und Anliegern im gegenseitigen Einvernehmen abgeklärt.

Radweg mit 1,2 Mio. Euro größte Ausgabe

Der Rat hatte sich auch mit der Haushaltssatzung, dem Haushaltsplan, dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm zu befassen, die letztlich Zustimmung fanden. Das Zahlenwerk stelle VG-Geschäftsstellenleiter Christian Fischer vor. Der Haushaltsplan für 2021 schließt im Verwaltungshaushalt demnach mit 1,41 Millionen Euro, (Einnahmen und Ausgaben) im Vermögenshaushalt mit 2,7 Millionen Euro ab.

Die Kreditaufnahmen für Investitionen und Förderungsmaßnahmen werden auf 250 000 Euro festgesetzt. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) Grundsteuer B (für die Grundstücke) werden mit 350. vH. festgesetzt. Für die Kassenkredite sind nach dem Haushaltsplan 235 000 Euro vorgesehen.

Zu mit den größten Ausgaben in dem Haushaltsjahr zählen die Vorfinanzierung zum Geh- und Radweg Oberzell/Stocken einschließlich der Vorfinanzierung des Staatsanteils, der mit 1,2 Millionen Euro zu Buche schlägt. Grunderwerb und Planungskosten für das Gewerbegebiet II sind mit 340 000 Euro veranschlagt.

Schuldenstand soll inn den nächsten drei Jahren deutlich schrumpfen

Aus der Vorfinanzierung fließe ein erheblicher Anteil wieder zurück, sagte Bucka. Der Schuldenstand von derzeit 1,05 Millionen Euro soll bis 2024 auf 171 000 Euro zurückgeführt werden. Die Einwohnerzahl in Osterzell entwickelte sich von 597 Einwohner im Jahr 1974 auf 724 Einwohner Ende 2020).

Bekannt gegeben wurden noch die Winteröffnungszeiten für den Wertstoffhof. Ab November gilt:

Mittwoch 16.30 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr. Am Samstag, 20., und Sonntag, 21. November, findet im Pfarrstadel und im Außenbereich zudem wieder eine Adventsausstellung statt.

