Bald leuchten wieder Sterne in der Kaufbeurer Altstadt

Lichterketten, Christbäume und Adventskranz: Die Bauhof-Mitarbeiter sorgen in Kaufbeuren für adventliche Stimmung. Am Weberhaus gibt es eine Überraschung.

18.11.2021 | Stand: 10:17 Uhr

Sie sind Lichtblicke an trüben Novembertagen und in düsteren Corona-Zeiten. Sterne, Lichterketten und Christbäume lassen in der Stadt langsam adventliche Stimmung aufkommen. Diese Woche haben die Bauhof-Mitarbeiter damit begonnen, die Straßenzüge in Kaufbeuren und Neugablonz weihnachtlich zu schmücken.

„Die Überspannungen hängen schon länger, jetzt sind die ersten Sterne an der Reihe“, sagt Günter Nentwich vom Bauhof. Insgesamt spannen die Mitarbeiter jeden Advent an die 80 Lichterketten von Haus zu Haus. An den Leitungen befestigen sie die Himmelskörper, die das historische Ambiente der Altstadt ins beste Licht rücken.

Neuer Hingucker am Weberhaus

Währenddessen soll es am Weberhaus einen neuen Hingucker geben. Über dem Durchgang zum Kirchplatz wird ein beleuchtetes Metallschild angebracht, auf dem „Frohe Weihnachten“ zu lesen ist, berichtet Nentwich. Zuletzt hing dort ein Banner, der für das Kunstprojekt „Kaufbeuren leuchtet“ warb.

Dann sind da noch die Christbäume. Sie stammen allesamt aus Privatgärten. Denn schon seit Langem spenden die Kaufbeurer und Ostallgäuer Fichten, Tannen und Kiefern für die Dekoration in der Stadt. Eine Tradition, die sich über die Jahre entwickelt hat.

Christbäume in der Stadt: Eine Kaufbeurer Tradition

Zwei Bäume stehen am Rathaus, einer findet sich jeweils am Kirchplatz, am Obstmarkt und in Oberbeuren, schildert Georg Trautwein vom Bauhof. „Sehr viele Bürgerinnen und Bürger freuen sich darüber.“

Auch dieses Jahr wird das THW den Adventskranz am Neptunbrunnen aufbauen. Bild: Mathias Wild (Archivfoto)

Fehlt noch eine große Sache: der Adventskranz am Neptunbrunnen. „Die Zweige sind schon geschnitten“, sagt Hans Junginger von der Aktionsgemeinschaft. „Wenn alles klappt, stellen wir ihn am Samstag mit dem THW auf.“

