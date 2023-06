Mehr Betreuungsplätze: In Kaufbeuren entsteht ein besonderes Kinderhaus

Am Erlebnisbad in Neugablonz beginnt der Neubau des Kinderhauses Mosaik. Neun Millionen Euro soll das kosten. Wie sich der Eingang zum Stadtteil verändert.

19.06.2023 | Stand: 18:39 Uhr

Diese Baustelle steht beispielhaft für den großen Bedarf an Plätzen in Krippen, Horten und Kindergärten: In der Neugablonzer Gewerbestraße, direkt in Nachbarschaft des Freibades, sollen 200 Kinder betreut werden, wenn das Kinderhaus Mosaik dort voraussichtlich im Frühjahr 2025 eröffnet. Knapp neun Millionen Euro lässt sich die Stadt diese Einrichtung kosten, die laut Oberbürgermeister Stefan Bosse auch einen Akzent in „prominenter Lage“ am nördlichen Stadtteileingang setzen soll. Am Montag war Baubeginn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.