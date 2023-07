Bayerische Titelkämpfe im Korbball in Friesenried

Die Korbballmeisterschaft für die Jugend 15, Jugend 19 und Frauen findet in Friesenried statt. Der Gastgeber und der SV Stöttwang sind auch dabei.

20.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Am Sonntag, 23. Juli, findet wieder die bayerische Meisterschaft im Korbball statt, und zwar im Freien. In der Halle war zuletzt Marktoberdorf Gastgeber. Ausrichter ist in diesem Jahr der TSV Friesenried. Ab 10.30 Uhr treten die jeweiligen Meister und Vizemeister der Jugend 15, Jugend 19 und Frauen aus den Bezirken Franken und Schwaben gegeneinander an.

Bidingen bei den Frauen dabei

Bei den Damen haben sich aus Allgäuer Sicht die Vereine Bidingen und Leuterschach qualifiziert. Bei einem spannenden Saisonfinale setzte sich der SV Bidingen im Spitzenspiel gegen Lengenwang durch und sicherte sich damit die Meisterschaft. Vizemeister wurde Leuterschach, das am letzten Spieltag zwei Partien für sich entschied. Die Gegner kommen vom TSV Heidenfeld und SV Schraudenbach.

Jugend 19 mit Geisenried und Bidingen

In der Jugend 19 sicherte sich der SV Geisenried den Titel mit drei Punkten Vorsprung auf Bidingen. Beide Teams treffen nun auf den TSV Bergrheinfeld und den TSV Nordheim.

Meisterliche Jugend 15 vom SV Stöttwang

Zwei eindeutige Qualifikanten gab es in der Jugend 15. Der SV Stöttwang holte sich den Meistertitel, musste sich lediglich einmal geschlagen geben und hatte einmal remis gespielt. Sehr zur Freude des ausrichtenden Vereins hat sich die Jugend des TSV ebenfalls qualifiziert – und das mit vierzehn Punkten Vorsprung auf die Verfolger. Auch hier hat sich aus Franken der TSV Bergrheinfeld sowie der TSV Schonungen qualifiziert.

Der Zeitplan: