Bayern München beherrscht Neugablonz - Jugendfußballturnier des BSK

Der FC Bayern München gewinnt auch das zweite Jugendturnier beim BSK Olympia Neugablonz. Im Finale schlagen die kleinen Bayern RB Leipzig.

07.09.2023 | Stand: 04:30 Uhr

„Das Turnier war ein super Erfolg und obendrein war es noch ein tolles Event“, zieht Erster Vorsitzender Rainer Arndt ein positives Resümee nach dem internationalen Nachwuchsfußballturnier des BSK Olympia Neugablonz. Einen ganzen Tag lang standen 18 U15-Teams im Fokus. Im Juli waren es noch zwölf Mannschaften, die um den Turniersieg spielten. Diesmal reichte die Turnerstraße als Austragungsstätte nicht mehr aus. Auch das Waldstadion musste als Location herhalten.

Bayern klar, BSK ohne Chance

Am Ende war es eine klare Angelegenheit. Wie schon vor rund sieben Wochen an gleicher Wirkungsstätte, so gewann auch diesmal der FC Bayern München das Turnier. Diesmal ging es um den Herzog Trockenbau-Cup 2023, den die jungen Kicker aus der Landeshauptstadt souverän gewonnen haben. Vorausgegangen war ein 1:0-Finalsieg über RB Leipzig. Das kleine Finale gewann dagegen der SV Darmstadt 98 – ebenfalls mit 1:0 gegen den Karlsruher SC. Chancenlos war dagegen Gastgeber Neugablonz, das in der Gruppenphase kein Spiel für sich entscheiden konnte. Sogar ein Sieg über Nachbar SVO Germaringen blieb dem BSK verwehrt. Die Partie endete mit 1:2. Während der FC Memmingen und die DJK Seifriedsberg ebenfalls nicht in die K. o.-Runde gekommen sind, behauptete sich der TSV Kottern als Tabellenzweiter der Gruppe C. Doch im Viertelfinale schieden die Oberallgäuer gegen Karlsruhe mit 0:2 aus.

Jede Menge Arbeit und zwei Spielstätten

Herausfordernd war für Ausrichter Neugablonz die Organisation der zwei Spielstätten. „Wir hatten nicht nur im Vorfeld jede Menge Arbeit, aber konnten natürlich einiges von unserem Turnier, welches wir im Juli durchgeführt haben, optimieren. Was mich sehr gefreut hat, dass die BSK-Familie mit angepackt hat. Sonst wäre das nicht möglich gewesen“, sagt Sportvorstand Antonio Mezzoprete stolz. In die gleiche Kerbe schlägt auch Jugendleiter Ertan Cihan, der sich mit der Ausrichtung und den Ablauf sehr zufrieden zeigt. „Alle Teams sind glücklich, wir haben nur positive Rückmeldungen erhalten“, freut er sich. Es sei ein Erlebnis für alle teilnehmenden Vereine gewesen. „Auch für den BSK, der zwar Lehrgeld bezahlt hat, doch Spiele wie gegen Bayern München oder RB Leipzig hast Du natürlich nicht alle Tage“, hebt der Nachwuchschef hervor.

Der OB wünscht sich mehr davon

In seinem Grußwort bei der Siegerehrung sprach Schirmherr Oberbürgermeister Stefan Bosse von einer Mannschaftsleistung, die der BSK vollbracht hat. Das Stadtoberhaupt würdigte das ehrenamtliche Engagement jedes Einzelnen im BSK und wünscht sich mehr solcher Turniere. „Ein besonderer Dank gilt der Stadt Kaufbeuren und auch dem TV Neugablonz, die uns ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben“, ergänzte Vorsitzender Arndt, der wie alle nach dem langen Turniertag erst einmal durchschnaufen musste.