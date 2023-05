„Säule des Bildungssystems“ - was der Kultusminister den Realschulleitungen mit auf den Weg gibt

Kultusminister Michael Piazolo geht vor der Vereinigung der Realschulleitungen in Irsee auf aktuelle Herausforderungen ein. Aber es gibt auch Wünsche an ihn.

23.05.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Bildungsminister Michael Piazolo hat bei der Festversammlung der Vereinigung Bayerischer Realschuldirektorinnen und Realschuldirektoren (VBR) im Tagungszentrum Kloster Irsee ( Ostallgäu) gesprochen. „Die Realschule ist tragende Säule des bayerischen Bildungssystems, nicht alle Bundesländer haben so ein starkes Realschulsystem“, sagte Piazolo.

Minister Piazolo in Irsee: "Realschule Vorreiter moderner Führungskultur."

Kultusminister Piazolo blickte in seiner Festansprache auf das Engagement der Realschulleitungen: Die Corona-Pandemie, Digitalisierung, Inklusion, Integration und der Fachkräftemangel stellten die Schulgemeinschaften vor große Herausforderungen. Die Leistung könne nicht genug gewürdigt werden. „Sie tragen Ihre Motivation und Ihre Leidenschaft weiter, Sie haben die Realschulen zu dem gemacht, was sie sind, und Sie sind entscheidend für die Qualität einer Schule und Vorreiter moderner Führungskultur“, so die wertschätzenden Worte des Kultusministers. Im Mittelpunkt aller Anstrengungen einer Schule stehen die Schülerinnen und Schüler, ihre Bildung und Persönlichkeitsentwicklung. Nicht zuletzt die große Leistung für die ukrainischen Flüchtlinge zeige die hohe Verantwortungsbereitschaft und die Solidarität über die Schularten hinweg.

Ulrike Lichtinger, Professorin für Sozialwissenschaften und Expertin für Positive Bildung an der International University Regensburg, sprach zum Thema „Schulen stärken durch Positive Führung“ und den Auswirkungen einer positiven Grundhaltung im Kontext von Leadership. Emotionen seien ansteckend. Es sei wichtig, immer wieder daran zu erinnern, was gut gelaufen ist, auf eine positive Sprache zu achten, sich Ziele zu setzen, Prozesse zu definieren und Erfolge zu feiern. Und das habe nichts mit Schönfärberei zu tun, sondern sei wissenschaftlich basiert.

Vereinigung Bayerischer Realschuldirektorinnen und Realschuldirektoren fordert Entlastung

Die stellvertretende Landesvorsitzende Ingrid Meggl stellte heraus, dass die VBR eine Stimme habe, die gehört werde. Um Herausforderungen künftig gerecht zu werden, brauche es Entlastung, Unterstützungssysteme und zusätzliche Leitungszeit. Auch dem neu zu wählenden Landesvorstand werde es Herzensauftrag und Verpflichtung sein, seine Tätigkeit im Sinne der Anliegen der Schulart Realschule und ihrer Schulleitungen weiterzuführen. VBR-Bezirksvorsitzende Cornelia Lipinski hatte auch den stellvertretenden Landrat Hubert Endhardt, Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse und Vertreter aus Verbänden und Politik begrüßt. Umrahmt wurde die Veranstaltung durch Percussiongruppen, Streichorchester und Bläser der Sophie-La-Roche-Realschule.