„Behindertensport ist noch immer eine Nische“

Markus Reichart, Sportabteilungsleiter der Lebenshilfe Ostallgäu, über den Unterschied von den Paralympics zu den Special Olympics.

03.04.2022 | Stand: 12:03 Uhr

Die Stadt Kaufbeuren ist Host Town bei den Special Olympics World Games 2023 – nimmt also internationale Sportler für den Wettbewerb auf. Kürzlich fanden die Paralympics in China statt – doch was hat das eine mit dem anderen zu tun? Sportabteilungsleiter Markus Reichart von der Lebenshilfe Ostallgäu klärt auf.

Was ist der Unterschied zwischen Special Olympics und Paralympics?

Markus Reichart: Der Unterschied von Paralympics zu Special Olympics ist ganz klar, dass die Special Olympics vor allem für geistig behinderte Menschen zuständig sind.

In der Wahrnehmung sind die Paralympics aber deutlich präsenter?

Reichart: Behindertensport ist allgemein in Deutschland leider immer noch eine sehr kleine Nische, die vor allem von Privatpersonen vorangebracht wird. Gerade was die finanzielle Sportförderung angeht, sind die Special Olympics weit entfernt von den Paralympics.

Lesen Sie auch

Special Olympics Die Verwaltung übt Spagat - Kaufbeuren plant für Special Olympics

Waren die Spiele in China gut?

Reichart: Also ich finde es natürlich gut, dass behinderten Athleten eine Plattform gegeben wird. Gerade die Paralympics haben ein immer größeres mediales Interesse hervorgerufen, was für die Athleten Sponsorengelder und auch gesellschaftliche Anerkennung mit sich bringt.

War der Ausschluss der Sportler aus Belarus und Russland richtig?

Reichart: Über den Ausschluss kann ich nur für die geistig behinderten Athleten sprechen. Ich denke ein geistig behinderter Mensch kann nicht verstehen, warum er an „seinen“ Spielen nicht teilnehmen darf - und das ist sehr tragisch. Sport und Politik zu vermischen, ist gerade für geistig behinderte Menschen egal welcher Nationalität kein gutes Mittel. Aber natürlich ist der Krieg in der Ukraine mehr als eine Tragödie.

Wie lief es aus Ihrer Sicht sportlich für Deutschland?

Reichart: Die deutschen Athleten haben sich ganz gut geschlagen, wobei natürlich schon ganz klar zu sehen ist, in welchen Sportarten behinderte Menschen vermehrt gefördert werden.

Wo werden die Sportler der Lebenshilfe heuer antreten?

Reichart: Dieses Jahr werden unsere Athleten bei den Deutschen Special Olympics in Berlin starten – was der deutschen Meisterschaft entspricht – in den Sportarten: Leichtathletik, Radfahren, Inlineskating. In Regensburg sind wir dann bei den bayrischen Special Olympics in den Sportarten Leichtathletik, Inlineskating, Segeln, Klettern dabei.