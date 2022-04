Bei der Lebenshilfe vom Praktikanten zum Olympioniken geworden

120 Mitarbeitende der Lebenshilfe und der Wertachtal-Werkstätten haben Betriebsjubiläum gefeiert. Ihre Einsätze reichen sogar bis zum Leistungssport.

Von Katharina Gsöll

25.04.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Praktika im Bereich Metall und der Schreinerei, danach Teil der Gartengruppe und mittlerweile auch im Außenpraktikum bei der Haustechnik der Lebenshilfe: Michael Huber schätzt die Vielfältigkeit seines Arbeitsplatzes in den Wertachtal-Werkstätten Kaufbeuren, vor allem aber die vielen Freundschaften, die in den letzten zehn Jahren entstanden sind. Der 28-jährige Kaufbeurener ist zudem einer der erfolgreichsten Sportler der Lebenshilfe, seine Passion ist das Laufen. „Im Sommer möchte ich in Berlin an der Deutschen Meisterschaft von Special Olympics teilnehmen.“ Dafür trainiert er auch gemeinsam mit der Laufgruppe des Sportbereichs der Lebenshilfe.

