Bei einhundert Prozent - Joker scheinen bereit zu sein

Der ESV Kaufbeuren fegt beim zweiten Aufeinandertreffen die Regensburger Eisbären vom Eis. Neuer Powerplay-Block mit vier Kontingentspielern.

12.09.2022 | Stand: 13:02 Uhr

Nach dem letzten Testspiel vor dem Saisonstart gegen die Eisbären Regenburg waren Mannschaft und Fans gleichermaßen froh, dass es nun am kommenden Freitag wieder um Punkte geht. „Die Vorbereitung war lange, und wir konnten alle das neue System vom Trainer verinnerlichen. Wenn wir jetzt nicht bei einhundert Prozent sind, wann dann“, sagt Angreifer Markus Lillich mit Vorfreude. Der souveräne 7:2-Erfolg gegen den DEL2-Aufsteiger war dabei noch einmal Balsam für das Selbstvertrauen. Vor allem den Spielwitz, den die Joker bei den ersten drei Toren im Startdrittel an den Tag legten, machten schon Lust auf den Saisonstart. Insbesondere beim frühen 1:0 von Sebastian Gorcik spürte man, dass bei dem tschechischen Neuzugang mit seinem ersten Tor für den ESVK eine Last abgefallen war.

Defensive stabiler geworden

Johannes Krauß und Alexander Thiel erhöhten noch vor der ersten Pause auf 3:0. Letzterer hatte an diesem Abend sein altes Stürmerblut wieder für sich entdeckt und durfte sich gleich als dreifacher Torschütze feiern lassen. Auch wenn die Joker in der Rückwärtsbewegung manchmal den letzten entscheidenden Körperkontakt vermieden hatten, so konnte man bisher in den gezeigten Spielen deutlich mehr Stabilität in der Defensive feststellen. „Ich glaube, wir haben insgesamt eine solide Vorbereitung gespielt und stehen in der Tat hinten sehr gut“, bescheinigt Markus Lillich seinen Mitspielern einen guten Job. Er selbst hat mit John Lammers und Tyler Spurgeon nun die richtigen Sturmpartner gefunden. „Wir haben vergangene Saison schon gezeigt, dass wir gut harmonieren, vielleicht können wir dies noch weiter toppen“, sagt Lillich, der dann das 5:1 für sich verbuchen konnte.

Drei Kanadier beim Überzahlspiel

Beim 6:1 von Jacob Lagacé war dann die erste Powerplay-Formation verantwortlich, zu der Trainer Marko Raita neben Simon Schütz auf alle vier Kontingentstürmer in einem Block vertraut. Zwar hofften die knapp 1.100 Zuschauer nach dem 7:1 von Thiel noch vor der zweiten Pause auf weitere Treffer im Schlussdrittel, doch mehr als eine Resultats-Verbesserung zum 2:7 für die Gäste gab es auf der Anzeigetafel nicht mehr zu ändern.

Huskies zur Standortbestimmung

„Der klare Erfolg im letzten Test hat noch einmal gutgetan, doch jetzt freuen wir uns alle auf Kassel am Freitag. Es gibt sicher einfachere Gegner, aber dann wissen wir gleich, wo wir stehen. Ich denke, wir sind alle bereit“, so die klare Kampfansage von Markus Lillich für das erste Saisonspiel in der DEL2. Mit dem klaren Sieg haben die Joker auf jeden Fall noch einmal gute Eigenwerbung für den Auftakt gegen die Kassel Huskies betrieben, auch wenn man die Ergebnisse aus der Vorbereitung nicht überbewerten darf.