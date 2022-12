Warum ihre ganze Familie auf der Erdkugel verstreut ist

Thabita Mabor flüchtete nach Deutschland. In Kaufbeuren hat sie ein zweites Zuhause gefunden. Warum die Bildung ihrer Kinder wichtig für sie war.

06.12.2022 | Stand: 18:08 Uhr

Nach der Schulzeit hat sie geheiratet und ihren ersten Sohn im Sudan auf die Welt gebracht. Dann begann der Bürgerkrieg. Tabitha Mabor spricht offen über ihre Erlebnisse im Sudan. „Auf einmal begann in der Nacht eine Schießerei“, sagt die 54-Jährige.

Es habe immer wieder Schlägereien gegeben, einmal hatten die Geschäfte eine Woche lang nicht auf. „Es war eine sehr schlimme Situation.“ Doch sie blickt nach vorn. „Wir haben eine besondere Mentalität in Afrika“, sagt Mabor. Sie sei zuerst geschockt gewesen, habe dann aber realisiert, dass sie jetzt weiterleben muss.

In Kaufbeuren war es anfangs schwer, Deutsch zu lernen

1991 flüchtete sie nach Deutschland. Dort bekam sie zwei weitere Kinder. Noch einen Sohn und eine Tochter. Es war ihr wichtig, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung erhalten, denn sie selbst hat keinen Beruf erlernt und arbeitet heute in der Mittagsbetreuung im Kindergarten. „Meine Kinder sind hier zur Schule gegangen, haben studiert. Das macht mich glücklich“, sagt Mabor.

Die deutsche Sprache zu beherrschen, war für sie anfangs schwer. Ihr Mann sei zwar zur Schule gegangen, sie selbst musste aber auf die Kinder aufpassen. Sie lernte abends und versuchte, sich viel mit anderen Menschen zu unterhalten.

Mittlerweile hat sie in Deutschland eine zweite Heimat gefunden. Beim Arbeitskreis Asyl in Kaufbeuren engagiert sie sich als Dolmetscherin für Arabisch sprechende Menschen. „Als wir damals nach Kaufbeuren gekommen sind, haben wir viel Hilfe dort bekommen. Dafür war ich sehr dankbar.“ Deshalb wollte sie etwas zurückgeben. Inzwischen ist der Arbeitskreis wie eine Familie für Mabor.

Thabita Mabor wünscht sich eine offene Welt

Denn ihre eigene Familie sieht Mabor nicht sehr oft. Ihr Vater ist im Krieg gestorben, und auch ihre Mutter lebt nicht mehr. Ihre restlichen Verwandten sind auf der Erdkugel verstreut. Sie leben in Australien, in Kanada und in Afrika. Sie vermisst ihre Verwandten, aber auch den Sudan selbst, denn sie liebt die afrikanische Kultur, das Essen und die Gesellschaft dort. Einmal im Jahr fliegt sie in ihre alte Heimat, seit sie einen deutschen Pass besitzt.

Was sie sich für die Zukunft wünscht? „Eine offene Welt“, sagt Mabor, „in der die Menschen friedlich zusammenleben und sich respektieren.“

