Ärztliche Hilfe im Ostallgäu und Kaufbeuren auch an Silvester und Neujahr

Die Kassenärztliche Vereinigung rechnet über Silvester und Neujahr mit einer sehr hohen Nachfrage im Bereitschaftsdienst. Personal wurde aufgestockt.

30.12.2022 | Stand: 18:05 Uhr

Die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) im Container neben dem Klinikum Kaufbeuren ist auch an Silvester und Neujahr, jeweils von 9 bis 21 Uhr, geöffnet.

Telefonisch erreichbar ist der Bereitschaftsdienst unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116117.

Maskenpflicht in Praxen gilt weiterhin

An den Werktagen sollten sich Patienten wie üblich an die Haus- oder Fachärzte wenden, die im Falle von Abwesenheiten eine Vertretung organisiert haben. In sämtlichen Praxen in Bayern gilt weiterhin eine Maskenpflicht.

Personal ist an der Belastungsgrenze

In den Bereitschaftspraxen arbeiten Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinische Fachangestellte analog zu ihren Kolleginnen und Kollegen in den Praxen und in den Krankenhäusern derzeit an der Belastungsgrenze – insbesondere aufgrund nicht planbarer krankheitsbedingter Ausfälle. Auch in den Bereitschaftspraxen sowie im Fahrdienst könne es deshalb zu Wartezeiten zu kommen, so ein Sprecher der KVB. Obwohl das Personal in den Vermittlungszentralen aufgestockt wurde, müssten Patienten über den Jahreswechsel daher mit längeren Wartezeiten unter der Rufnummer 116117 rechnen.

Online-Angebot nutzen

Die KVB empfiehlt, vor dem Anruf möglichst das Online-Angebot unter www.116117.de zu nutzen, da dort viele Informationen wie die Öffnungszeiten der Bereitschaftspraxen schneller abrufbar sind als über die telefonischen Bandansagen unter der Rufnummer 116117.