Berufs-Info-Tag in Kaufbeuren: Ausbildungsideen auf allen Kanälen

Der Beginn eines neuen Jahres ist oft auch der Zeitpunkt, an dem sich Schulabgänger Gedanken über ihre berufliche Zukunft machen. Traditionell ist er auch der Termin für den Berufs-Info-Tag. Er soll jungen Leuten und ihren Eltern Überblick über die regionalen Ausbildungsberufe und Studienmöglichkeiten verschaffen. Der Berufs-Info-Tag #hybrid findet am Sonntag, 29. Januar, von 10 bis 15.30 Uhr in der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren (Ludwigstrasse 26) statt.

Mehr als 50 Unternehmen stellen sich dort vor und zeigen, was sie als Ausbildungspartner zu bieten haben und was Interessierte zum Ausbildungsstart wissen müssen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zum 34. Mal findet der Berufs-Info-Tag nun statt – in diesem Jahr zum ersten Mal als Hybrid-Veranstaltung: in Präsenz und digital.

Begleitet wird der Berufs-Info-Tag von einer zweiwöchigen Digitalmesse von Dienstag, 24. Januar, bis Dienstag, 7. Februar. Wer sich also schon vorab informieren möchte, kann sich unter der Adresse www.azv.de/berufsinfotag online durch die Messe klicken.

Berufs-Info-Tag: Fünf Live-Vorträge zu Berufsbildern

Fünf Live-Vorträge laufen in der Woche nach dem Live-Messetag auf der virtuellen Bühne. Am Montag, 30. Januar, stellen sich um 14 Uhr Auto Singer mit dem Vortrag „Was mit Autos! 5 Berufe im Autohaus“ und um 17 Uhr die Firma Mayr Antriebstechnik mit „Und was treibt dich an?“ vor.

Der Berufs-Info-Tag in Präsenz findet wieder in der Sparkasse Kaufbeuren statt. Bild: Mathias Wild (Archivbild)

Am Dienstag, 1. Februar, findet um 15 Uhr ein Vortrag von der Staatlichen Berufsschule für Assistenten für Hotel- und Tourismusmanagement zum Thema „Reisen, Essen, Feiern – Dein Business? Dann komm zu uns“ statt. Ebenso sind zwei Vorträge am 2. Februar fest geplant: Um 15 Uhr gibt Holzmann Medien GmbH & Co. KG Einblicke in die Firma mit „Ausbildung bei Holzmann Medien“ und um 16 Uhr stellt sich die Sparkasse unter dem Titel „Bock auf Bank“ selbst vor.

Am Dienstag, 24. Januar, erscheint das Messe-Journal

Ein begleitendes Messejournal, das am Dienstag, 24. Januar, in der Allgäuer Zeitung erscheint, dient Schülern und Lehrern als Lehrmaterial in der Berufsorientierung im Schulunterricht. Dort gibt es einen Fahrplan für den Berufs-Info-Tag, alle Informationen rund um die Messe sowie Daten zu vielen Ausbildungsbetrieben.

Veranstalter sind die Sparkasse Kaufbeuren und der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, der Industrie- und Handelskammer und Handwerkskammer. „Ziel dieser Ausbildungsmesse ist es, Schülerinnen und Schülern eine gezielte Berufsorientierung und damit einen gelungenen Übergang in die Arbeitswelt zu ermöglichen“, so der Arbeitskreis-Vorsitzende für den Bereich Schule, Björn Mellies. Egal ob als Mittelschüler/in, Realschüler/in oder Gymnasiast/in – die Veranstaltung biete Jugendlichen und Eltern eine Plattform, sich über verschiedene Berufsbilder, Weiterbildungs- und Studienmöglichkeiten zu informieren, die Anforderungen der Ausbildungsbetriebe kennenzulernen und erste persönliche Kontakte mit Unternehmensvertretern in lockerer Atmosphäre zu knüpfen. Auch der Info-Truck der Metall- und Elektroindustrie ist wieder dabei, der Besucher und Besucherinnen Einblicke in die Branche ermöglicht.

Sparkasse Kaufbeuren: Talente sind heute hart umkämpft

„Die Talente auf dem Arbeitsmarkt sind hart umkämpft“, so Tobias Streifinger, Arbeitskreis-Vorsitzender für den Bereich Wirtschaft. Nur wer sich bewusst um den Nachwuchs seines Unternehmens kümmert, könne sich die Fachkräfte der Zukunft sichern. „Gerade in einer Zeit, in der Betriebe um jeden Azubi wetteifern, stellt der Berufs-Info-Tag gezielt den ersten Kontakt her“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer des Arbeitskreises, Michael Sambeth. Es reiche nicht mehr, auf Schulabgänger zu warten. Das Motto lautet nach wie vor: „Wege bereiten und begleiten.“ Unabhängig von all diesen Entwicklungen hätten die Sparkasse und der Arbeitskreis am Berufs-Info-Tag festgehalten, sagt Sambeth. Nur im Dialog zwischen Schülern, Eltern und der Wirtschaft könne die gesellschaftliche und wirtschaftliche Zukunft gestaltet werden.

