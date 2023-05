Besser geht’s nicht - Desiree Girgenti ist erfolgreichste bayerische Seniorin im Turnen

Desiree Girgenti vom TV Kaufbeuren ist zum vierten Mal deutsche Meisterin bei den Senioren im Kunstturnen. Teilnehmerzahl in Dresden wieder gestiegen.

25.05.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Sie hat es wieder getan: Desiree Girgenti vom TV Kaufbeuren ist bei den diesjährigen deutschen Seniorenmeisterschaften in Pirna bei Dresden gestartet. Und die 50-Jährige holte sich erneut den Titel in der Altersklasse 50+.

Vier Titel seit 2018 für Girgenti

Für die Veranstalter erfreulich finden die Meisterschaften nach den Coronajahren langsam wieder zu alter Teilnehmerstärke zurück – was allein durch die Riegenplanungen sichtbar wurde. Bayerns Turnerinnen und Turner stellten insgesamt drei deutsche Seniorenmeister stellen. Die Kaufbeurerin Girgenti startete in der Altersklasse 50+ und verteidigte ihren Titel vom vergangenen Jahr. Mit fünfzehntel Punkten Vorsprung gelang der erfolgreichsten bayerischen Seniorenturnerin bereits der vierte Titel seit 2018.

Ein Turner reist jedes Mal aus den USA an

Ein ähnliches Kunststück gelang auch Johannes Lehmann vom TV Großostheim, der nach 2021 und 2022 zum dritten Mal hintereinander den Titel in der AK 40+ geholt hat und somit der aktuell erfolgreichste bayerische Seniorenturner ist. Wilfried Hofer von der KTV Ries war der dritte glückliche Gewinner, der nach 2018 wieder deutscher Seniorenmeister in der AK 55+ wurde. Für alle drei Titelträger waren es knappe Vorsprünge bei den erturnten Punkten, da die Leistungsdichte in jeder AK nach wie vor recht hoch ist. Wie attraktiv die Seniorenmeisterschaften nach wie vor sind, zeigt sich durch die Teilnahme von Bernd Schoner: Er startet immer noch für seinen unterfränkischen Heimatverein TV Hösbach, aber wohnt seit Jahren in den USA. Wie bei den bayerischen versucht er auch bei den deutschen Seniorenmeisterschaften, seine beruflichen Termine in Europa so zu legen, dass er nach Deutschland fliegen kann, um seiner Leidenschaft des Gerätturnens frönen zu können.

Kampfrichter gehören auch dazu

Auch sie gehören zu unserem festen Bestandteil und sorgen dafür, dass wir an den Seniorenmeisterschaften mitmachen dürfen: die Kampfrichter. In dem Metier stellte Bayern zwei Mitglieder bei der deutschen Meisterschaft.