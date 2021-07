„Kraftvoll und gleichzeitig elegant“

Katharina Burkhardt vom TV Kaufbeuren erklärt, warum die Olympischen Spiele für deutsche Turner so wichtig sind – aber auch, warum sie in Tokio nur Außenseiter sind.

30.07.2021 | Stand: 05:15 Uhr

Die Turner haben bei den Olympischen Spielen 18 Disziplinen, in denen Medaillen vergeben werden. Bei den Kunstturnern sind viele Entscheidungen schon gefallen oder stehen die Finalisten fest. Katharina Burkhardt, Athletin und Trainerin beim TV Kaufbeuren schätzt die Chancen für die deutschen Turner eher gering: „Im Mannschaftswettbewerb, im Mehrkampf und an Einzelgeräten können die Deutschen leider nicht mit den Topnationen mithalten. Bei den Männern sind Russland, China und Japan führend. Bei den Frauen dominieren die USA und Russland das Turngeschehen.“ Und die Germaringerin hat große Sachkenntnis: „Beim deutschen Turnteam haben Lukas Dauser am Barren und Elisabeth Seitz am Stufenbarren Medaillenchancen.“ Beide Athleten stehen tatsächlich am Sonntag (Seitz) und am Dienstag (Dauser) im Finale.