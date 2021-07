Am Montag startet das nächste Alex Sulzer-Camp für sieben- bis zwölfjährige Eishockey-Kids. Dazu hat der ehemalige NHL-Profi prominente Verstärkung mitgebracht.

31.07.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Nach dem erfolgreichen Auftakt des Alex-Sulzer-Hockey-Camps vor einem Jahr in Kaufbeuren bietet der ehemalige NHL-Star auch in diesem August wieder ein fünftägiges Eishockey-Camp in der Erdgas Schwaben Arena des ESV Kaufbeuren an. Am Montag geht es los, 50 Plätze standen zur Verfügung und waren nach Angaben des 37 Jahre alten Kaufbeurers in Windeseile vergeben. „Es war für mich klar, dass ich auch in diesem Jahr wieder Camps anbiete“, sagt der Ex-Verteidiger.