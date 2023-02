Besuch der besonderen Art - Yannik Burghart beim ESVK-Spiel im Stadion

Nach dem Erfolg des ESV Kaufbeuren gegen Landshut kam auch Yannik Burghart kurz auf das Eis. Erster öffentlicher Auftritt des erkrankten Spielers.

15.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Siege des ESVK sind schön für das heimische Publikum – der Sieg am Freitag gegen Landshut dürfte sogar noch schöner gewesen sein. Und das lag nicht nur daran, dass die Joker als Gewinner aus dem Derby hervorgegangen sind (wir berichteten), sondern auch am ersten öffentlichen Auftritt des 20-jährigen Stürmer Yannik Burghart seit Bekanntwerden einer schweren Erkrankung.

Stolz auf seine Stärke

Trainer Marko Raita hatte schon vor dem Wochenende erste positive Signale gesendet und gesagt, man müsse sich hoffentlich keine Sorgen mehr um den Angreifer machen. Nach dem Match gegen Landshut kam Burghart mit seiner Mannschaft auf das Eis und ließ sich feiern. Kapitän Tyler Spurgeon: „Es war großartig, dass wir ihn an diesem Abend bei uns hatten.“ Schon in der Woche zuvor sei jeder glücklich gewesen, Burghart zu sehen, als dieser das Team besucht hatte, bestätigte der Mannschaftskapitän. „Wir spielen zur Zeit jedes Spiel mit ihm im Hinterkopf“, sagte Spurgeon und ergänzte außerdem: „Wir sind so unfassbar stolz auf seine Stärke, die er in dieser Zeit hat.“

Vor eineinhalb Jahren zurückgekommen

Yannik Burghart war einst in seiner Zeit in der U16 vom EC Peiting nach Kaufbeuren gewechselt. Nach rund drei Jahren in Kaufbeuren entschied er sich 18/19 zu einem Wechsel nach Bad Tölz. Nach rund eineinhalb Jahren kehrte er zum ESVK zurück, absolvierte dort Spiele für die U20-Mannschaft, die Profis und kam immer wieder auch in der Oberliga in Füssen zum Einsatz. 2021/22 sammelte er in einigen wenigen Spielen auch Erfahrung im U20-Nationalteam.

Große Hoffnung vor der Saison

Vor der Saison absolvierte der 20-Jährige noch einen Lehrgang beim Kooperationspartner aus der DEL, Vizemeister Red Bull München, und hatte sich viel vorgenommen für sein zweites Jahr in der Profimannschaft. Doch dann verletzte er sich und fiel rund vier Monate aus. Insofern war die Freude groß, als Burghart Anfang des Jahres sein Comeback gefeiert hatte – und der erneute krankheitsbedingte Ausfall umso niederschmetternder.

Klare Linie des Vereins

Der ESVK hatte deshalb aus Respekt und Empathie für Burghart und seine Familie lediglich eine Pressemitteilung herausgegeben. In der bat der Verein, Medien und Fans um Verständnis, dass keine näheren Informationen gegeben werden: Tägliche Wasserstandsmeldungen seien in diesem Fall nicht hilfreich, heißt es aus Gesellschafterkreisen.