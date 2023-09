Betreuer ein stumpfes Messer an den Hinterkopf geworfen - Kaufbeurer vor Gericht

Der 33-jährige Angeklagte aus Kaufbeuren, der an einer seelischen Erkrankung leidet, hatte sich über einen Betreuer geärgert. So fällt das Urteil aus.

09.09.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Handelt es sich bei einem stumpfen Brotzeitmesser um eine Waffe beziehungsweise um einen potenziell gefährlichen Gegenstand? Darum ging es jetzt in einem Körperverletzungsverfahren vor dem Amtsgericht. Ein 33-jähriger Mann aus Kaufbeuren, der in einer Einrichtung für Menschen mit seelischen Problemen lebt, hatte sich im April 2022 über einen Betreuer geärgert und diesem ein solches Messer an den Hinterkopf geworfen. Der 25-Jährige hatte danach leichte Schmerzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.