Schockbetrüger erbeuten Geld und Wertsachen im Wert von über 200.000 Euro

Zwei Senioren sind am Freitag in Kaufbeuren betrogen worden. Beide erhielten Schockanrufe und händigten Fremden daraufhin Schmuck und Geld aus.

Betrüger haben in zwei Fällen am Freitag Geld und Wertsachen mit einem Gesamtwert von 200.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei berichtet, hatte zunächst ein 67-Jähriger aus Kempten zur Mittagszeit einen Anruf von einer jungen Frau bekommen. Die Frau weinte nach Angaben des Seniors, gab sich als seine Tochter aus und sagte, dass sie eine Frau totgefahren habe und nun in Untersuchungshaft sitze.

Kurz darauf erhielt der Senior einen weiteren Anruf von einem Mann, die sich als Anwalt der Staatsanwaltschaft Kaufbeuren ausgab. Mit geschickter Gesprächsführung gelang es dem Betrüger, den 67-Jährigen davon zu überzeugen, dass er eine Kaution für seine Tochter hinterlegen müsse. Der Anrufer brachte den Mann dazu, zur bei einer Bank eingelagerte Goldmünzen zu holen und diese einem Mann direkt am Amtsgericht in Kaufbeuren auszuhändigen.

Mann übergibt am Amtsgericht Kaufbeuren Geld und Goldschmuck an Betrüger

Der Betrüger ging laut Polizei noch weiter. Er erzählte dem Mann, dass die getötete Frau schwanger gewesen sei und sich die Kaution daher erhöhe. Der Senior fuhr nach Hause, holte Goldschmuck und Wertgegenstände und übergab diese einem weiteren Mann. Während des Prozesses, der sich über acht Stunden zog, hielten die Betrüger den Rentner die ganze Zeit am Telefon.

Mit der gleichen Masche zockten die Betrüger eine 79-Jährige aus Rottach-Egern ab. Auch sie erhielt einen Anruf von einer Frau, die sich als ihre Tochter ausgab und behauptete einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Genau wie der Senior aus Kempten sollte sie eine Kaution hinterlegen. Sie erhielt weitere Anrufe von Personen, die sich am Telefon als Polizeibeamtin und Rechtsanwalt ausgaben.

Sie lotsten die Frau zur Herz-Jesu-Kirche nach Kaufbeuren-Neugablonz, wo die 79-Jährige Bargeld, Schmuck und Münzen an einen Mann übergab. Im Anschluss wurde die Frau stutzig und sie fuhr zu Polizei in Kaufbeuren.

Telefonbetrüger lotsten die Senioren gezielt zur Übergabe nach Kaufbeuren

Sowohl der 67-Jährige aus Kempten, als auch die 79-Jährige aus Rottach-Egern hatten mit mehreren verschiedenen Personen telefonischen Kontakt, die die Senioren gezielt zu einem Übergabeort lotsten. Im Fall des Mannes aus Kempten zum Amtsgericht nach Kaufbeuren und im Fall der Frau aus Rottach-Egern zur Herz-Jesu-Kirche nach Kaufbeuren-Neugablonz. Die Seniorin beschreibt den mutmaßlichen Betrüger als etwa 30 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Mann mit dunklem Haar.

Die Polizei Kaufbeuren bittet Zeugen, die am vergangenen Freitag zwischen 15 und 19 Uhr verdächtige Personen und Fahrzeuge in an der Herz-Jesu-Kirche in Kaufbeuren-Neugablonz oder am Amtsgericht Kaufbeuren gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 08341/933-0 zu melden.

Sowohl die betroffene Frau als auch der Mann gaben an, noch nie von der Betrugsmasche gehört zu haben. Die Polizei fordert Kinder und Enkel auf, ihre Eltern oder Großeltern über solche Betrugsfälle aufzuklären und betont: Echte Polizeibeamte, Staats- und Rechtsanwälte werden Menschen niemals auffordern Geld oder Wertgegenstände an der Haustüre oder an bestimmten Treffpunkten auszuhändigen.

