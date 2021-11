Bezahlbares Wohnen enorm wichtig

Die Stadt Kaufbeuren baut Wohnungen für ihre Bürgerinnen und Bürger: Das ist enorm wichtig, sagt AZ-Redakteurin Renate Meier.

17.11.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Bezahlbare Wohnungen zu finden, wird auch in Kaufbeuren immer schwieriger. Der Siedlungsdruck aus München wächst und wächst. Durch die Elektrifizierung der Bahnstrecke von Buchloe bis München rückte auch Kaufbeuren wieder ein Stück näher an die Landeshauptstadt. Und ein Ende der Preissteigerungen auf dem Immobilienmarkt ist derzeit zumindest für die Metropolregion München nicht in Sicht. Umso wichtiger ist es, dass sich die Stadt Kaufbeuren darum kümmert, bezahlbaren Wohnraum für ihre Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stellen. Es darf nicht sein, dass nur noch Besserverdienende Wohnungen finden.

Ergänzung zu Genossenschaften

Deshalb war es wichtig und richtig, dass die Immobilienabteilung der Stadt wieder selbst zum Bauherrn wird – in Ergänzung zu den beiden Wohnungsbaugenossenschaften Gablonzer Siedlungswerk und Gemeinnützige Baugenossenschaft Kaufbeuren. Dass es mit der Vermietung in der Augsburger Straße nun nicht so reibungslos läuft, wie ursprünglich gedacht, liegt an dem speziellen Angebot für Senioren, die sich zunächst mit dem Gedanken anfreunden müssen, ihre Lebensumstände zu ändern und auf ihre eigenen vier Wände zu verzichten. Sich davon entmutigen zu lassen, wäre der völlig falsche Ansatz. Das sehen die Verantwortlichen glücklicherweise genauso.

