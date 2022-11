Bezirksliga geht in die Winterpause - SVK und SVO mit Heimspielen

SpVgg Kaufbeuren und SVO Germaringen verabschieden sich von ihren Fans zuhause. Die Aufgaben sind knifflig, aber für beide machbar.

19.11.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Letzter Spieltag in der Bezirksliga Schwaben Süd vor der Winterpause, zu Gast bei der SpVgg Kaufbeuren ist der Aufsteiger Kissinger SC. Der Anpfiff am Samstag im Parkstadion ist bereits um 14 Uhr. Der Tabellensiebte hat in den vergangenen zwei Spielen gegen Aystetten und Königsbrunn vier Punkte geholt und will erfolgreich in die Winterpause gehen. Doch die Mannschaft ist zu wechselhaft, hohen Auswärtsniederlagen – in Germaringen 0:4 – sind Punktgewinne gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte gefolgt. Auffallend der große Leistungsunterschied auswärts (sechs Niederlagen) und daheim (eine Niederlage).

Glück muss man sich erkämpfen

Die SVK hat im Hinspiel eine klare 0:2-Niederlage einstecken müssen, und will natürlich vor heimischem Publikum mit einem Sieg das Jahr 2022 abschließen. Dabei kommt der 2:0-Erfolg zuletzt in Dinkelscherben dem Team recht: „Glück muss man sich erkämpfen, und das haben wir in Dinkelscherben 95 Minuten getan“, erklärt SVK-Trainer Mahmut Kabak. Die Mannschaft war von Anfang an konzentriert, hat kaum Fehler gemacht und zum richtigen Zeitpunkt Tore erzielt. Das Spiel gegen Kissing sollte nicht anders angegangen werden, wenn die drei Punkte in Kaufbeuren bleiben sollen.

Duell auf Augenhöhe

Der SVO Germaringen empfängt in der Bezirksliga am Sonntag ab 14 Uhr mit dem TSV Ziemetshausen einen unmittelbaren Tabellennachbarn, sodass man dabei gerne von einem „Sechs-Punkte-Spiel“ spricht. Auch die Statistiken riechen nach einem Spiel auf Augenhöhe. Aktuell hat der SVO bei einem mehr ausgetragenen Spiel drei Punkte Vorsprung. Sieben Punkte haben die Germaringer bisher im eigenen Stadion geholt, sieben Punkte war auch die Ausbeute der Gäste auf des Gegners Platz. Die besten Torschützen beider Vereine, Tarik Music (TSV) und Timo Wörz (SVO), haben es bisher jeweils auf neun Tore gebracht.

Psychologischer Vorteil

Der Heimelf bleibt der psychologische Vorteil, dass sie die erste Partie beim TSV durch Tore von Patrick und Timo Wörz mit 2:0 für sich entschieden hat. Das Team dürfte zudem noch im Hinterkopf haben, dass es am vergangenen Wochenende gegen Tabellenführer Egg eine sehr starke Leistung gezeigt hat und dass es daran anknüpfen sollte. Mit einem Sieg kann der SVO nicht nur mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen, sondern auch den Anschluss an die vorderen Plätze halten.