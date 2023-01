Biathlonsieg in Lenzerheide - Noah Schüttler feiert nächsten Sieg

Noah Schüttler (16) hat sich für Höheres qualifiziert: Nach dem Sprintsieg im Biathlon in der Schweiz wird der Kaderathlet für einen europäischen Wettbewerb nominiert.

15.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Noah Schüttler ist mit einem Sieg ins Jahr 2023 gestartet. Der Athlet des Ski-Club Kaufbeuren gewann in Lenzerheide in der Schweiz beim Alpencup das Sprintrennen über 7,5 Kilometer. Außerdem wurde der 16-Jährige auch offiziell für das European Youth Olympic Festival Ende Januar in Italien nominiert.

Fast eine Minute Vorsprung im Sprint

In der Lenzerheide weilte Schüttler zuvor bereits für einen Trainingslehrgang mit seiner Kadergruppe. Im Rennen lief es dann für den Oberbeurer richtig gut. Mit einem fehlerfreien Liegendschießen und nur einem Fehler im stehenden Anschlag legte der Allgäuer vor, der mit Startnummer eins ins Rennen ging. Die versammelte Konkurrenz der Jahrgänge 2006 und 2007 aus Österreich, Slowenien der Schweiz und aus dem eigenen Lager kam nicht annähernd an dessen Zeit (21:57 Minuten) heran. Der zweitplatzierte Slowene Martin Jensko lag bereits eine knappe Minute zurück.

Nächstes Rennen in Südtirol

Auf das Verfolgungsrennen verzichtete Schüttler, um sich optimal auf die am Wochenende anstehenden nächsten Deutschlandpokal-Rennen vorzubereiten. Da in Oberwiesenthal im Erzgebirge nicht genügend Schnee liegt, müssen die Biathleten allerdings ins Südtiroler Martelltal ausweichen.

Nominierung zum EYOF

Von 21. bis zum 28. Januar geht es für Noah Schüttler gleich noch mal nach Italien. Der Kaufbeurer wurde vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) für das 16. Winter European Youth Olympic Festival (EYOF) im italienischen Friuli Venezia Giulia nominiert. In insgesamt 13 Sportarten messen sich dort europäische Nachwuchssportler und -sportlerinnen im Alter von 14 bis 18 Jahren. Schüttler gehört zum achtköpfigen Biathlon-Aufgebot des Jugend Team D, das aus insgesamt 106 Nachwuchsathleten und -athletinnen besteht.