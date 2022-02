Hurra, es bimmelt wieder: Die Bimmelbahn rollt durch Kaufbeuren

Ein Jahr war Pause: 2022 rollt die Bimmelbahn wieder durch Kaufbeuren. Doch wegen Corona dürfen nicht alle mitfahren. Was Eltern jetzt wissen müssen.

21.02.2022 | Stand: 19:46 Uhr

Sein Signal ist Musik in den Ohren vieler Kaufbeurer, er selbst bringt ein gutes Stück Normalität: Der Verein Faschingsexpress Kaufbeuren mit seiner Bimmelbahn gehört zum Fasching, wie die rote Nase zum Clown. Im vergangenen Jahr bremste die Pandemie das traditionsreiche Angebot aus. Nun rollt die Gaudibahn wieder.

Bimmelbahn Kaufbeuren 2022: Bahnhof Kaufblonzen bleibt geschlossen

Doch auch heuer schränkt Corona den Spaß ein, denn öffentliche Fahrten wie gewohnt vom Bahnhof Kaufblonzen können nicht starten. „Umso größer ist jedoch die Freude in diesen Tagen, dass die Bimmelbahn wenigstens für die Grundschul- und Kindergartenkinder ein wenig normales Faschingstreiben ermöglichen kann und ihre Runden durch die Straßen dreht“, sagt Axel Landvogt vom Vorstand. die Bimmelbahn ist von Dienstag an unterwegs.

Bimmelbahn Kaufbeuren 2022: Infos zu Kosten und Route

Damit im gesamten Stadtgebiet Stimmung aufkommt, werde bei den Fahrten getutet. Der Verein freue sich über viele Zaungäste, die fleißig winken oder zurufen. „Das gesamte Team der Bimmelbahn schaut voller Vorfreude in die Zeit, in der Masken nur an Fasching getragen werden“, so Landvogt.

Eine feste Route hat die Bimmelbahn 2022 in Kaufbeuren nicht.

Das Kaufbeurer Faschingsbähnle ist im gesamten Stadtgebiet unterwegs.

Im Regelfall kostet eine Mitfahrt in der Bimmelbahn Kaufbeuren einen Euro.

