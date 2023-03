Bis 2028 könnten 17 Kita-Gruppen in Kaufbeuren fehlen: Wie lässt sich das Problem lösen?

Eine Prognose zeigt: Obwohl die Stadt Kaufbeuren und andere Träger viel Geld in Neubauten investieren, reicht der Platz für die Kinder wohl nicht aus.

23.03.2023 | Stand: 19:12 Uhr

Eltern von 115 Kindern warten aktuell noch auf einen Betreuungsplatz in den Kaufbeurer Kindertagesstätten (Kitas). Eine Situation, die sich in Zukunft nicht verbessern, sondern eher verschärfen wird. Laut einer Prognose der Stadt werden 2028 bis zu drei Kindergarten- und 14 Krippengruppen fehlen, also insgesamt 243 Plätze, schilderte Tanja Stölzle, Leiterin der städtischen Abteilung Kindertagesbetreuung, im Jugendhilfeausschuss. In diese Vorhersage seien geplante Neubauten und Erweiterungen bereits eingerechnet. Um in Zukunft genügend Betreuungsplätze für unter Dreijährige (Krippe) und Drei- bis Sechsjährige (Kindergarten) bieten zu können, müsse die Stadt daher handeln, sagte Stölzle und stellte dem Gremium mehrere Ansätze vor.

