Bischof wirbt für "Symphonie" der Konfessionen in Kaufbeuren

Vertreter mehrerer christlicher Kirchen, darunter der Augsburger Bischof Bertram Meier, feiern gemeinsam Gottesdienst in Neugablonz. Wie die Ökumene vertieft werden soll.

16.05.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Während der Ökumenische Kirchentag am Wochenende in Frankfurt am Main und vor allem im Internet stattfand, wurde auch die Neugablonzer Herz-Jesu-Kirche zu einem Zentrum der Verständigung zwischen den christlichen Konfessionen. Im Hinblick auf die geplante Gründung einer Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) in Kaufbeuren feierten Vertreter verschiedener Glaubenstraditionen einen gemeinsamen Gottesdienst. Prominentester Mitzelebrant war Dr. Bertram Meier, römisch-katholischer Bischof des Bistums Augsburg. In einem engagierten Vortrag legte er seine Sicht auf die Ökumene dar. Er schlug versöhnliche und für einige der zahlreichen Gläubigen in der Kirche auch durchaus überraschende Töne an.