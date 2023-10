Bittere Niederlage an gebrauchten Abend - Futsal Allgäu im Pech

SVK Futsal Allgäu kassiert Heimniederlage gegen Karlsruhe. Adis Smlatic fällt nach einem Stur verletzt, Torwart Andreas Stelz nach Roter Karte gesperrt aus.

10.10.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Die Sorgenfalten standen bei Teammanager Tom Neitzel schon vor dem Anpfiff in der Futsal-Regionalliga ins Gesicht geschrieben. Personelle Ausfälle von Naim Nimanaj, Jonathan Pohl und Mathias Franke machten die Situation der SVK Futsal Allgäu gegen den Karlsruher SC nicht gerade einfach. Am Ende war es eine bittere Niederlage an einem gebrauchten Abend.

Keeper kocht vor Wut

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff kochte Andreas Stelz vor Wut. Für den Kapitän und erfahrenen Futsaler seien die Schiedsrichterentscheidungen mehr als fragwürdig und bitter gewesen. „Da kommt ganz vieles zusammen. Vor allem Frust. Wir haben uns viel vorgenommen.“

Schwere Verletzung schockt

Timo Lutz und Can Balcioglu sorgten für eine schnelle 2:0-Führung des Gastgebers (3./4.). Zwar verkürzte der KSC (6.), doch war es erneut Balcioglu, der auf 3:1 erhöhte (8.). Knackpunkt war dann die schwere Verletzung von Adis Smlatic, der nach einem Angriff so unglücklich auf das Parkett fiel, dass er sich das Kreuzband im linken Knie riss (16.). Dieser Vorfall ging nicht spürbar an der Allgäuer Mannschaft vorüber, die postwendend einen Gegentreffer der Badener kassierte.

Zweite Gelbe statt Fingerspitzengefühl

Zwar baute SVK Futsal Allgäu nach dem Seitenwechsel erneut durch Balcioglu die Führung auf 4:2 aus, doch dann stand der 24-Jährige aus weniger positiven Gründen im Fokus (27.): Kassierte er doch seine zweite Gelbe Karte, was zur Folge hatte, dass er mit Gelb-Rot des Parketts verwiesen wurde. „Bei diesem zweiten Foul darf er nicht so reingehen. Aber die erste Gelbe hätte der Schiedsrichter nicht geben dürfen. Da muss er etwas Fingerspitzengefühl haben“, sagte Andreas Stelz. Nach dem Aus von Balcioglu ging Karlsruhe 5:4 in Führung. Futsal Allgäu trat eh schon mit einem Rumpfkader an – nun fehlten auch noch zwei weitere wichtige Spieler. Aber die Gastgeber warfen nun alles nach vorn, wurden jedoch nicht belohnt.

Rot für einen Reflex

Denn in der 36. Minute gab es das nächste Fiasko für Futsal Allgäu, als Torwart Andreas Stelz außerhalb des Strafraums blitzartig nach dem Ball gegriffen hatte und dadurch die Rote Karte bekam. „Wir machen ihm keinen Vorwurf, es war reflexartig. Alles in allem war es heute eine Katastrophe“, bringt es Teammanager Tom Neitzel auf den Punkt.

Motivation aus der Katastrophe

In der Folge erzielten die Gäste noch die Treffer sechs und sieben zum 7:4-Auswärtssieg. „Wir haben trotzdem gut gekämpft. Im nächsten Spiel holen wir uns die Punkte“, zeigte sich Balcioglu aber schon wieder optimistisch. Selbst der nun gesperrte Stelz kann der bitteren Niederlage etwas Positives abgewinnen: „Wir gehen mit voller Motivation ins nächste Training und kommen wieder zurück.“