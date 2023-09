Was das "Bündnis gegen Höcke" am Samstag in Neugablonz plant

Mit einer großen Kundgebung wollen Kaufbeurer und Neugablonzer ein Zeichen gegen den Besuch von AfD-Rechtsaußen Höcke setzen. Was erlaubt ist - und was nicht.

29.09.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Aus Protest gegen den Besuch von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke hat sich ein "Bündnis gegen Höcke" in Kaufbeuren formiert. Sie wollen am Samstag, 30. September, von 10 bis 14 Uhr zeigen, dass Kaufbeuren und der Stadtteil Neugablonz bunt und weltoffen sind. Nun steht das detaillierte Programm für die Veranstaltung mit dem Titel "Neugablonz - machs ock gutt" am Neuen Markt in Neugablonz fest.

Höcke-Besuch: Wo kann ich zur Gegendemo parken?

Da aus Sicherheitsgründen viele der üblichen Parkplätze im Zentrum von Neugablonz gesperrt werden müssen, bitten die Veranstalter darum, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Rad oder zu Fuß nach Neugablonz zu kommen. Geöffnet sein wird der große Parkplatz am Freibad (gegenüber der „Alten Heimat“).

Dieser Parkplatz beim Freibad Neugablonz, gegenüber der Gaststätte Alte Heimat, steht Besuchern der Kundgebung gegen Höcke am Samstag zur Verfügung. Bild: Renate Meier

Von dort sind es etwa 15 Minuten Fußweg ins Neugablonzer Zentrum. Aus Sicherheitsgründen sind laut Veranstalter am Neuen Markt keine Klappstühle, Glasflaschen oder Getränkedosen erlaubt. Plastikflaschen dürften mitgebracht werden. Draußen bleiben müssen Hunde. Die Macher von „Neugablonz – machs ock gutt“ legen nach eigenen Angaben "größten Wert darauf, dass die Versammlung friedlich abläuft. Extreme jeglicher Art haben auf dem Neuen Markt nichts zu suchen. Es geht darum, Gesicht zu zeigen für ein vielfältiges Neugablonz und die Demokratie unseres Landes".

Björn Höcke in Neugablonz: Programm der Gegner startet um 10 Uhr

Das bunte Programm startet um 10 Uhr. Geplant sind Reden (unter anderem von Oberbürgermeister Stefan Bosse), Live-Musik verschiedener Gruppen sowie Podiumsgespräche zu verschiedenen Themen, wie "Frauen, Familie, Queer", Inklusion und Antidiskriminierung.

Um 12.45 Uhr gründet sich eine Gruppe "Omas gegen Rechts" in Kaufbeuren. Dabei handelt es sich um eine zivilgesellschaftliche überparteiliche Initiative, die sich in den politischen Diskurs einmischen will. Willkommen sind auch Opas, Kinder, Enkelkinder, Freunde.

"Es geht um die Erhaltung der parlamentarischen Demokratie in einem gemeinsamen Europa, um den Einsatz für die gleichen Rechte aller in Deutschland lebenden Frauen, Männer und Kinder, um die sozialen Standards, die von Eltern und Großeltern zum Teil bitter erkämpft wurden, um den Respekt um die Achtung gegenüber anderen Mitbürgerinnen und Mitbürgern unabhängig von ihrer Religion und ethnischen Zugehörigkeit, " heißt es in einer Mitteilung.

Das Programm im Detail