Blackout in Kaufbeuren - Supermärkte vorübergehend geschlossen

In Teilen der Stadt Kaufbeuren war am späten Freitagnachmittag plötzlich der Strom weg. Ampeln fielen aus, Supermärkte wurden zeitweise geschlossen.

08.04.2022 | Stand: 20:52 Uhr

Am späten Freitagnachmittag gingen in Teilen von Kaufbeuren plötzlich die Lichter aus. Ampeln blieben dunkel. Viele Geschäfte in der Innenstadt waren von der Energieversorgung abgeschnitten. In einigen Supermärkten wurden die Kunden heimgeschickt. Dieses Vorgehen ist aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben. Zudem funktionieren in solchen Fällen die Kassensysteme nicht mehr. Im Buron-Center etwa war kurzzeitig Geisterstimmung. Auch die Schrankenanlage für die Parkplätze funktionierte kurzzeitig nicht. In etlichen Haushalten waren auch Internet und TV-Empfang gestört. Was war passiert?

Baum an Stromleitung musste entfernt werden

Nach Angabender Polizei war durch das stürmische Wetter ein Baum mit einer Stromleitung an der Mindelheimer Straße im Kaufbeurer Norden in Berührung geraten. Wie Feuerwehr-Kommandant Stefan Waldner berichtete, musste der Energieversorger Lechwerke den Strom für eine halbe Stunde unterbrechen, damit die Einsatzkräfte den Stamm aus der Hochspannungsleitung holen und entfernen konnten.

Kein Saft mehr im VWEW-Umspannwerk

Das Kaufbeurer Umland, das von den Lechwerken versorgt wird, sei von dem Blackout vermutlich nicht großflächig betroffen gewesen, sagte ein Unternehmenssprecher am Abend. Bei Unterbrechungen an einer Stelle einer Leitung überbrückt üblicherweise ein anderes Netz die Störung. Wie ein Sprecher von VWEW-Energie, dem kommunalen Stromversorger in Kaufbeuren, am Abend berichtete, floss durch die sicherheitsbedingte Unterbrechung allerdings auch kein Strom mehr durch ein VWEW-Umspannwerk, womit etliche Haushalte und Geschäfte in der Stadt vorübergehend ohne Energie waren.

Polizei: Keine größeren Störungen durch den Stromausfall

Die ungeplante Stromunterbrechung in ihrem Versorgungsgebiet dauerte laut der VWEW-Energie exakt von 17.49 bis 18.04 Uhr. Nach Angaben der Polizei wurden bislang keine größeren Störungen oder Unfälle durch die Unterbrechung der Stromzufuhr bekannt.