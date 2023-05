Blick in den Fünfknopfturm von Kaufbeuren

Für Kinder gibt es in den Pfingstferien besondere Führungen durch den Fünfknopfturm von Kaufbeuren. Eine ehemalige Bewohnerin zeigt ihr einstiges Zuhause.

27.05.2023 | Stand: 17:00 Uhr

In Zusammenarbeit mit dem Förderverein Fünfknopfturm bietet Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing auch Kinderführungen durch das Kaufbeurer Wahrzeichen an. In den Pfingstferien führt Heidi Kunstmann an zwei Terminen die jungen Gäste durch ihr ehemaliges Zuhause. Am Dienstag, 30. Mai, und am Donnerstag, 1. Juni, erfahren die Kinder, was das tägliche Leben in einem alten Wehrturm mit sich bringt. Diese etwa einstündige Führung ist für Kinder von 8 bis 12 Jahren gedacht und beginnt jeweils um 16 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro pro Kind. Da aus feuerpolizeilichen Gründen die Personenzahl begrenzt werden muss, wird eine Anmeldung empfohlen.

Weitere Termine für die Kinderführungen durch den Fünfknopfturm sind für Montag, 31. Juli, und Freitag, 11. August, vorgesehen.

Interessenten können sich bei der Tourist Information Kaufbeuren unter Telefon 08341/437-190 melden oder direkt auf der Internetseite buchen. Der Treffpunkt am Fünfknopfturm liegt etwa zehn Gehminuten oberhalb der Bushaltestelle am „Kemptener Tor“. Somit ist der Startpunkt der Führung auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Informationen zum Fahrplan gibt es hier.

Lesen Sie dazu auch: Freibad Neugablonz eröffnet die Badesaison.