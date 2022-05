Blick in Kaufbeurens Geschichte: Touren durch das Alte Rathaus starten wieder

Wer das Kaufbeurer Rathaus erkunden will, hat dazu im Sommer die Gelegenheit. Bei einem Rundgang lernen Interessierte mehr über die Geschichte des Gebäudes.

26.05.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing bietet wieder Rundgänge durch das historische Rathaus der Stadt an. Die nächste Tour beginnt am Mittwoch, 25. Mai, um 10 Uhr in der Tourist Information (Kaiser-Max-Straße 3a). Die Führung dauert ungefähr eine Stunde.

Das von 1879 bis 1881 erbaute Rathaus wurde nach Plänen des Architekten Georg von Hauberrisser errichtet und stammt damit vom selben Baumeister wie die Rathäuser in München, Saarbrücken und Wiesbaden.

Prachtvolle Wandgemälde im Kaufbeurer Rathaus

Der Rundgang beginnt im Foyer mit der Büste von König Ludwig II. und führt durch das Treppenhaus mit seinen Glasfenstern bis in den zweiten Stock des Altbaus.

Der üblicherweise nicht öffentlich zugängliche Sitzungssaal mit seinen prachtvollen Wandgemälden und das festliche Trauzimmer sind ebenfalls Bestandteile der Führung.

An diesen Tagen sind Führungen durch das Alte Rathaus in Kaufbeuren geplant

Weitere Führungen sind an den Donnerstagen, 23. Juni, 25. August, 22. September und 27. Oktober geplant. Mit Wegfall der meisten Corona-Auflagen ist keine Kontrolle der Corona-Nachweise erforderlich. Es gibt keine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Interessierte können sich bei der Tourist Information Kaufbeuren unter Telefon 08341/437190 vormerken lassen.

