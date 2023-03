Bobbycar auf leerem LKW - darum sieht man das immer häufiger

Ein Bobbycar und sonst nichts. Diese Beladung sieht man auch bei uns immer häufiger auf schweren Lastwagen. Dieser Trend hat einen traurigen Ursprung. Ein Trucker in den USA nahm ein Bobbycar zum Andenken an seinen verstorbenen Sohn mit auf seine Fahrten, ein Branchenmagazin berichtete darüber und viele seiner Kollegen machten aus Solidarität mit. In Deutschland protestieren LKW-Fahrer damit auch gegen unsinnige Leerfahrten.