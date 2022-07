Boxstadt an der Wertach - BC Kaufbeuren veranstaltet internationalen Vergleich

Der BCK organisiert Wettkampf zwischen israelischem Nationalteam und bayerischer Auswahl zum 50. Jahrestag des Anschlags bei den Olympischen Spielen 1972.

Kaufbeuren Vor 50 Jahren fanden in München die Olympischen Spiele statt. Noch heute sind die in die Jahre gekommenen Arenen und der Park ein Anziehungspunkt. Aber am 5. September nahmen während der Spiele palästinensische Terroristen israelische Sportler im olympischen Dorf gefangen – am Ende der Geiselnahme waren alle israelischen Mannschaftsmitglieder tot. Daran erinnern heuer zahlreiche Veranstaltungen – eine davon richtet der BC Kaufbeuren (BCK) am Sonntag aus: Denn in Neugablonz trifft in einem Boxturnier die israelische Nationalmannschaft auf die Bayern-Auswahl, hat der Bayerische Amateur-Boxverband (BABV) entschieden. „Kaufbeuren hat einen guten Ruf im Boxen“, berichtet BCK-Vorsitzender Roman Slobodyanikov.

Erst Nationalteams aus Estland und Moldawien

Erst im April hatte der Vorsitzende mit dem BC Kaufbeuren ein internationales Turnier mit den Nationalteams aus Estland und Moldawien sowie Athleten aus weiteren Ländern organisiert. „Das hatte ein gutes Niveau“, meint Slobodyanikov. Auch deshalb habe ihn der Verband angesprochen, ob er zum 50. Jahrestag des Anschlags auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen ein Turnier mit Boxern aus Israel organisieren kann. „Ich habe das dann schnell abgeklärt – und alles hat gepasst“, erzählt Slobodyanikov.

Israelis tragen sich ins Goldene Buch ein

Die israelische Nationalmannschaft wird am Freitag nach Deutschland kommen und dort offiziell begrüßt. Während am Samstag ein Kulturprogramm ansteht, geht es am Sonntag ins Sportliche, erläutert der BCK-Chef weiter. Die Delegation aus Israel wird zunächst im Kaufbeurer Rathaus von Oberbürgermeister Stefan Bosse empfangen und sich dort ins Goldene Buch eintragen. Mit dabei sind auch schon Slobodyanikov und BABV-Präsident Karl-Heinrich Pauckner.

Sportlich attraktiv

Anschließend geht es schon in die Dreifachturnhalle in der Turnerstraße in Kaufbeuren. Dort gibt es ab 14.30 Uhr ein kleines Showprogramm und werden Bosse, Pauckner, Slobodyanikov sowie der israelische Delegationsleiter auf die Bedeutung des Wettkampfes 50 Jahre nach dem Anschlag in München eingehen, ehe ab 15 Uhr dann die Fäuste fliegen: Die Kämpfe zwischen den Athleten und Athletinnen der israelischen und der bayerischen Auswahl garantieren ein gewisses Niveau.