Beim Girls’ und Boys’ Day heute, Donnerstag, lernen Jugendliche in Kaufbeuren Berufe abseits alter Rollenbilder kennen. Das sind die Erfahrungen der Ausbilder.

27.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Es ist wieder Zeit, um Geschlechterrollen in Job und Ausbildung zu hinterfragen. Jungs laufen an diesem Donnerstag in Hausschuhen durch Kitas, helfen Kindern in die Jäckchen und bauen mit ihnen geduldig Legoklötze zusammen. Mädchen in Arbeitskluft versuchen sich in Werkstätten beim Löten und in der Holzbearbeitung. Es ist Girls’ und Boys’ Day – ein Aktionstag, der junge Frauen und Männer seit mehr als 20 Jahren ermutigen soll, Berufe zu wählen, die nicht klassischen Rollenbildern entsprechen. Doch wie hoch ist die Nachfrage nach Praktikumsplätzen in Unternehmen, Behörden und Kliniken nach coronabedingter Pause?

