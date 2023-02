Hausbrand in Irsee: Feuerwehr findet Toten

Großeinsatz in Irsee: Am Freitagabend brannte ein Wohnhaus nahe Kaufbeuren. Ein Senior kam ums Leben.

10.02.2023 | Stand: 21:16 Uhr

Die Brandserie im Allgäu reißt nicht ab: Am Freitagabend kurz vor 19 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert, dass in der Marktstraße in Irsee Flammen aus dem Erdgeschoss eines Hauses schlagen. Nach kurzer Zeit waren 90 Feuerwehr-Aktive aus dem Ort selbst und umliegenden Gemeinden am Unglücksort.

Wie Kreisbrandinspektor Martin Singer erläuterte entdeckte der zweite Trupp, der sich in die Wohnung im Erdgeschoss des alten Bauernhauses vorwagte, dort eine leblose Person. Sie wurde sofort geborgen und an den Rettungsdienst übergeben. Doch leider konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Brand in Irsee: 90 Feuerwehrleute bei Großeinsatz

Was den Brand auslöste war am Abend noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Auch zur Schadenshöhe gab es noch keine Anaben. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Irsee, Kemnat, Kaufbeuren, Eggenthal, Pforzen, Baisweil.