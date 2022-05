Feuer in Garage weitet sich auf Haus aus: Ein Verletzter und 150.000 Euro Schaden

Eine Garage brennt am frühen Dienstagmorgen in Westendorf (Ostallgäu). Das Feuer weitete sich aus - erst auf Autos, dann auf ein Haus - mit schweren Folgen.

17.05.2022 | Stand: 08:32 Uhr

Eine Garage hat am frühen Dienstagmorgen in Westendorf (Landkreis Ostallgäu) gebrannt. Ursache war nach Polizeiangaben ein technischer Defekt an einem Zweirad, das in der Garage stand. Die Flammen griffen daraufhin auf ein Auto über, das ebenfalls in der Garage stand. Am Wagen entstand Totalschaden. Doch damit nicht genug.

Feuer in Westendorf weitet sich auf weitere Fahrzeuge und Haus aus

Das Feuer weitete sich auf zwei Fahrzeuge aus, die in der Nähe der garage standen. Auch die Garage des Nachbarn daneben wurde laut Polizei stark in Mitleidenschaft gezogen. Durch die enorme Hitze griffen die Flammen sogar auf das Wohnhaus in direkter Nähe über. Dadurch fingen Teile des dachs Feuer, mehrere Zimmer sind nun unbewohnbar.

Erst wenn die Feuerwehr mit dem löschen komplett fertig ist, kann beurteilt werden, ob das Haus überhaupt noch bewohnbar ist. Ein Mensch erlitt bei dem Brand eine Rauchgasvergiftung sowie eine leichte Brandverletzung. Er musste stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Mindestens 150.000 Euro Schaden bei Brand im Ostallgäu

Mit über 120 Einsatzkräften waren die Feuerwehren Westendorf, Dösingen, Obergermaringen, Oberostendorf, Gutenberg und Kaufbeuren sowie drei Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Der Schaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Memmingen und die KPS Kaufbeuren ermitteln.

