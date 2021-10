Holzhütte in Kaufbeuren durch Flammen völlig zerstört

Eine Holzhütte in Märzisried bei Kaufbeuren ist am Dienstagnachmittag abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

26.10.2021 | Stand: 16:17 Uhr

Eine Holzhütte im Kaufbeurer Stadtteil Oberbeuren ist durch ein Feuer am Dienstagnachmittag völlig zerstört worden. Die Feuerwehr Kaufbeuren wurde um 13.55 Uhr verständigt und rückte mit sechs Einsatzfahrzeugen an. Bei Ankunft der insgesamt 30 Einsatzkräfte aus Kaufbeuren und Oberbeuren stand die Hütte bereits in Vollbrand, so Kommandant und Stadtbrandrat Stefan Waldner. "Die Feuerwehr konnte eine benachbarte Hütte, ein Vereinsgebäude und einen Wohnwagen retten", sagte Waldner. Die Einsatzkräfte sind aktuell mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Brand Kaufbeuren: Holzhütte durch Feuer völlig zerstört

Bei dem Brand sind keine Personen zu Schaden gekommen. Über die Ursache des Brandes ist noch nichts bekannt. Die Polizei gab am Einsatzort lediglich an, dass in der Hütte ein Holzbrennnofen stand und in Betrieb war. Ob der Ofen jedoch der Auslöser war, sei ungewiss.

Mehr Nachrichten aus Kaufbeuren erhalten Sie hier.

Bilderstrecke

Brand Kaufbeuren: Holzhütte durch Feuer völlig zerstört