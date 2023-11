Brandmelder halten Feuerwehr Kaufbeuren auf Trab

Feueralarm im Crescentiakloster und im Klinikum Kaufbeuren am Mittwoch. Die Feuerwehr rückt mit großem Aufgebot an. Warum sie nicht löschen muss.

16.11.2023 | Stand: 14:04 Uhr

Ausgelöste Brandmeldeanlagen in wichtigen öffentlichen Einrichtungen hielten am Mittwoch die Feuerwehr Kaufbeuren auf Trab. Am Nachmittag gegen 16.20 Uhr schlug ein Rauchmelder im Crescentiakloster Alarm. Es liegt mitten in der Altstadt am Obstmarkt. Die Retter rückten mit fünf Fahrzeugen und 24 Aktiven an. Schnell stellten sie fest, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet.

Gute zwei Stunden später schlug eine Brandmeldeanlage im Klinikum Kaufbeuren Alarm. Die Feuerwehr machte sich mit vier Fahrzeugen und 26 Personen auf dem Weg zum vermeintlichen Brandherd. Doch auch im Krankenhaus brannte es nicht, stattdessen fanden die Einsatzkräfte im vierten Stock des sogenannten B-Baus einen Brandmelder, der mutwillig ausgelöst worden war. Die Feuerwehr stellte die Anlage zurück und rückte wieder ein. Der Einsatz dauerte eine Stunde und 16 Minuten.