BRK testet nun für die Kommunen - was sich damit in Kaufbeuren ändert

Das kommunale Corona-Testzentrum zieht in die Kaufbeurer Buchleuthenstraße. Dort übernimmt das BRK die Verantwortung.

28.10.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Der BRK-Kreisverband Ostallgäu hat den Betrieb der kommunalen Corona-Testzentren in Kaufbeuren und Marktoberdorf übernommen. Jetzt werden Mitarbeitende gesucht.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

„Dank unserer Erfahrung als Betreiber des Testzentrums in Schwangau ist es uns gelungen, in kurzer Zeit alles Organisatorische für die Übernahme der beiden Testzentren in die Wege zu leiten“, sagt Werner Ehrmanntraut, verantwortlich für die Testzentren beim Roten Kreuz Ostallgäu. Die Personaldecke sei allerdings bisher sehr knapp, „hier suchen wir dringend noch Unterstützungskräfte für leichte Verwaltungsaufgaben und die Durchführung von Corona-Testungen.“ Die Testzentren des Landkreises Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren werden im Auftrag des staatlichen Gesundheitsamtes betrieben.

Lesen Sie auch: PCR-Test machen: Kosten, Kempten, Memmingen, Kaufbeuren, Corona-Test im Allgäu

Die PCR- und Schnellteststation in Kaufbeuren ist in die Geschäftsräume am Parkhaus Süd in der Schraderstraße 11 untergebracht. „Der Eingang befindet sich um die Kurve in der Inneren Buchleuthenstraße etwas versteckt unter den Arkaden“, betont Werner Ehrmanntraut. Die Öffnungszeiten sind montags, mittwochs und freitags von 8 bis 14 Uhr und dienstags und donnerstags von 12 bis 18 Uhr. Die PCR- und Schnellteststation in Marktoberdorf am Marktplatz 13 ist montags, mittwochs und freitags von 12 bis 18 Uhr und dienstags und donnerstags von 8 bis 14 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch

Corona-Newsblog, Teil 121 Newsblog: Die Corona-Entwicklung im Allgäu und auf der Welt im Überblick vom 6. bis 22. September

Weitere Informationen und die Online-Anmeldung für Personen, die Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest oder einen kostenlosen PCR-Test haben, ist möglich unter www.brk-ostallgaeu.de