Streetfood und Live-Musik: Das ist beim Brunchmarkt in Kaufbeuren geboten

Bei Live-Musik frühstücken: Mitte April startet wieder der Brunchmarkt am Kaufbeurer Kirchplatz. Die wichtigsten Infos im Überblick.

10.04.2023 | Stand: 05:00 Uhr

In gemütlicher Atmosphäre mit Freunden und Familie frühstücken und dabei der Live-Musik am Kirchplatz lauschen – das kam vergangenes Jahr bei vielen Besucherinnen und Besuchern gut an. Daher wird der Brunchmarkt in Kaufbeuren auch 2023 wieder stattfinden, das gibt die Stadt in einer Mitteilung bekannt. Der erste Termin ist am Samstag, 15. April, von 9 bis 14 Uhr.

Brunchmarkt soll die Kaufbeurer Innenstadt beleben

Veranstalter sind erneut die Deutsche Marktgilde und die Eventagentur Wood & Wire. Sie versprechen ein buntes Rahmenprogramm zur Unterhaltung und ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken. Der Brunchmarkt soll die Innenstadt beleben, davon soll auch der Einzelhandel profitieren, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Oberbürgermeister Stefan Bosse freut sich auf den ersten Brunchmarkt 2023: „Im vergangenen Jahr waren jedes Mal viele begeisterte Bürgerinnen und Bürger auf dem Kirchplatz anzutreffen. Deshalb war für uns als Stadtverwaltung Kaufbeuren klar, dass wir dieses Format beibehalten werden.“ Allerdings soll der Brunchmarkt laut der Mitteilung nicht in Konkurrenz zum Wochenmarkt in Neugablonz stehen, das sei unter anderem „aufgrund der Auswahl an Händlerinnen und Händlern“ gewährleistet.

Wann findet der Brunchmarkt in Kaufbeuren statt?

Der Brunchmarkt am Kaufbeurer Kirchplatz findet jeden zweiten Samstag im Monat statt. Der nächste Termin ist dementsprechend am Samstag, 13. Mai.