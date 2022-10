BSK Neugablonz entlässt Trainer Dragan Lazic

Der Vorstand vom BSK Olympia Neugablonz reagiert damit auf Niederlagenserie. Neue Ziele für beide Mannschaften formuliert.

07.10.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Paukenschlag beim BSK Olympia Neugablonz: Der Kreisligist, der eigentlich um die vorderen Positionen in der Tabelle mitspielen wollte, trennt sich von seinem Trainer Dragan Lazic. Unter seiner Führung wurden in dieser Saison lediglich drei von zehn Pflichtspielen gewonnen, am Montag unterlagen die Schmuckstädter im Heimspiel gegen Kammlach mit 2:7.

Abgelöst: Dragan Lazic ist nicht mehr Trainer beim BSK Neugablonz. Bild: Mathias Wild

„Wir haben uns auch im Vorstand intensive Gedanken gemacht, haben mit Dragan Lazic gesprochen, der uns auch seine Sichtweise dargelegt hat. Wir sind schlussendlich zu der Erkenntnis gekommen, dass wir die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung in beidseitigem Einvernehmen beenden“, erklärt Sportvorstand Antonio Mezzoprete die Entscheidung in einer Mitteilung des Vereins.

Der Kapitän übernimmt

Anstelle von Lazic soll der 31-jährige Matthias Franke vorübergehend als Spielertrainer agieren. Ihm habe der BSK das Vertrauen ausgesprochen. Franke habe das Team unter anderem im Sommer erfolgreich geführt, erklärte Mezzoprete unserer Redaktion.

Langfristige Lösung möglich

Der Sportvorstand kann sich sogar eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Kapitän als Coach vorstellen. „Er ist aktuell die beste Lösung für den BSK. Er ist kommissarischer Spielertrainer ohne Zeitbegrenzung. Ich hoffe, dass wir von einer langfristigen Lösung sprechen“, sagt Mezzoprete.

Vorsitzender bleibt still

Zum Gesamtbild des BSK Olympia Neugablonz in diesen Tagen gehört jedoch auch, dass sich Georg Steiner, der Vereinsvorsitzende, im Gespräch mit unserer Redaktion zur Entscheidung nicht äußern wollte. Klar sei auch, dass Steiner krankheitsbedingt nicht an einer für Donnerstagabend angesetzten Sitzung des Vorstandes teilnehmen werde. „Innerhalb des Vorstandes passt alles. Es gibt keine Probleme, es gibt keinen Streit“, erklärt allerdings Zweiter Vorsitzender Stefan Günter auf Anfrage unserer Zeitung.

Beide Mannschaften gefordert

Klar sei aber auch, dass der Saisonstart bisher hinter den eigenen Erwartungen geblieben sei. Das trifft übrigens auch auf die Zweite Mannschaft zu, die ebenfalls ums Überleben in der A-Klasse kämpft. Auch für sie gelte künftig neue Regeln. „Ab sofort trainieren beide Teams parallel auf einem Platz. Das soll die Mannschaften enger zusammenführen. Entsprechend erhoffen wir uns nun auch eine Reaktion der Zweiten Mannschaft“, erklärt Mezzoprete. Als Ziel gibt er nun für beide Teams den Klassenerhalt aus.