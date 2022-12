BSK will mehr Frauenfußball anbieten

Ein Jahr nach der Gründung einer Mädchenmannschaft in Neugablonz sind nun die nächsten Teams in Planung. BSK will perspektivisch sogar en Frauenteam aufstellen.

15.12.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Als im Oktober 2021 viele neue Spielerinnen beim BSK Neugablonz ihre ersten Schritte auf dem Fußballplatz gemacht haben, konnte keiner erahnen, dass daraus eine kleine Erfolgsgeschichte wird. Coach Matthias Berger unterstützte die Mädels und hat ihnen das Fußball-ABC beigebracht. Das neugegründete U16-Team nahm dann auch am Spielbetrieb teil, wobei die Mädels in der Anfangsphase viel Lehrgeld bezahlen mussten.

Der erste Sieg war gleich ein 8:0

Nach zahlreichen hohen Niederlagen kam der Tag, an dem die neuformierte Mannschaft ihren ersten Sieg feierte – 8:0 gegen die SGW Pfronten. Mirijam Mayer erzielte bei dem Kantersieg drei Tore. „Wir haben uns stetig verbessert und auch spielerisch gesteigert“, berichtet Berger. Durch regelmäßiges Training wuchs eine Mannschaft zusammen, die nicht nur auf, sondern besonders abseits des Platzes zu einer Einheit verschmolzen ist. Regelmäßig besuchten sie auch die Heimspiele der Ersten in der Kreisliga Mitte. Was Berger dabei besonders stolz macht: „Sie schätzen das Vereinsleben und engagieren sich sogar“, verweist der Übungsleiter im auf seine Spielerinnen bei einem BSK-Nachwuchsturnier, bei dem sie bei der Organisation mitwirkten.

U14 und U12 im Aufbau

Nach dem Abpfiff der Freiluftrunde geht es für das U16-Team in der Halle weiter. Höhepunkt ist die Teilnahme an einem Turnier in Gilching. Dabei geben sich hochkarätige Gegner wie der FC Bayern München und der FC Augsburg die Klinke in die Hand. Im Vordergrund stehen jedoch der Spaß und das Miteinander. Sehr wichtig ist Berger auch, der neben seinem Engagement als Trainer noch stellvertretender Jugendleiter ist, „dass es sich mittlerweile herumgesprochen hat, dass wir beim BSK Olympia Neugablonz Mädchenfußball anbieten. Das ist schon irgendwie hipp“. Im Aufbau ist derzeit auch eine U14-Mannschaft. Künftig soll es auch eine U12 im Verein geben.

Über 30 Mädchen sind jetzt schon beim BSK

Auch die Vereinsspitze um den Vorsitzenden Georg Steiner freut sich über die sportliche Weiterentwicklung im Verein. „Wir leben den Fußball nicht nur beim männlichen Nachwuchs, sondern nun auch bei den Mädchen. Egal wer zu uns kommt, wir bilden die Mädchen und Jungs optimal aus und heißen auch künftig neue Spielerinnen in unserer BSK-Familie herzlich willkommen.“ Matthias Berger will gar einen Schritt weitergehen: Er kann sich in Zukunft nämlich auch eine BSK-Frauenmannschaft vorstellen. Aktuell gibt es schon 30 aktive Mädels im Verein. „Wir wollen künftig eine gute Vorreiterrolle einnehmen“, sagt Berger und hofft, dass die Erfolgsgeschichte beim BSK kontinuierlich weitergeschrieben wird.

