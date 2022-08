Bürgermeister berichtet von „schwarzem Loch“ im Kaltental

In der Gemeinderatssitzung geht es um eine „kleiner Sensation“ in Helmishofen. Diskutiert wird auch über die Streusalzlagerung.

01.08.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Von einer „kleinen Sensation“ in Helmishofen berichtete der Kaltentaler Bürgermeister Manfred Hauser in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dort gab es kürzlich ein „schwarzes Loch“ zu bestaunen.

Straßenteerdecke war eingebrochen

Der Grund: Ein etwa einen Meter großes, kreisrundes Stück einer Straßenteerdecke war eingebrochen. „Gott sei Dank“, so der Bürgermeister, „ist nichts passiert.“ Er informierte das Straßenbauamt, das dann die Verfüllung mit Beton veranlasste.

Intensiv widmeten sich die Mitglieder des Gemeinderats dem Zutritt zum neuen Kindergarten mittels Chipsystem und der Beschaffung eines Ersatzes für das durchgerostete Streusalz-Silo der Gemeinde. Das vorhandene Salz-Silo sei „hinüber“, meinte Gemeindearbeiter Michael Fichtele, den Hauser zur Sitzung hinzugebeten hatte: „Du füllst oben Granulat ein und unten kommt Mehl raus.“

Mehr Lagerkapazität benötigt

Grundsätzlich, so Hauser, benötige man mehr Lagerkapazität. Er hatte bereits ein Angebot eingeholt, wonach ein neues Silo inklusive Spezialbeschichtung und Unterbau rund 30.000 Euro kosten soll.

In der Diskussion schlug Gemeinderatsmitglied Markus Schleich vor, eine Halle zur Lagerung des Granulats zu bauen. Der Bürgermeister wolle – obwohl er selbst sich mit dieser Variante nicht anfreunden kann – auch hierzu ein Angebot einholen. Der Gemeinderat will in seiner nächsten Sitzung über das Thema entscheiden.

Zukunftsfähiges Schließsystem für den Kindergarten

Die Wahl eines geeigneten, zukunftsfähigen Schließsystems für den Kindergarten will gut überlegt sein. Entsprechend ausgiebig diskutierte das Gremium darüber. Für den Rat ging es darum, sich für ein passives oder aktives Chip-System zu entscheiden. Nachdem man sich mehrheitlich für die aktive Variante aussprach, wird Hauser hierzu entsprechende Angebote einholen. Der Gemeinderat will zudem eingehend darüber informiert werden, was ein solches System leisten kann und wie es verwaltet werden soll.

Ohne größere Diskussion stimmte das Gremium der Vergabe der Straßenbeleuchtung im Beurer Weg (Kindergarten) an die LEW zu. Die Kosten für die insgesamt vier Leuchten belaufen sich auf 17.000 Euro brutto, wobei hierbei die lange Zuleitung ordentlich zu Buche schlägt.

Auch den drei zur Beratung und Beschlussfassung aufgerufenen Bauangelegenheiten gab der Gemeinderat grünes Licht.

Schließlich beschloss man, zur geplanten Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage auf der Gemarkung Westendorf keine Stellung zu nehmen. Man fühle sich durch das Vorhaben nicht tangiert.