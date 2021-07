Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau zu Gast in Kaufbeuren

Die Linke Petra Pau trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Was Oberbürgermeister Stefan Boss ihr über die Situation Kaufbeurens berichtet.

Fast schon zur Tradition ist es geworden, dass Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau einen ihrer Urlaubstage mit ihrer Kollegin Susanne Ferschl, Bundestagsabgeordnete für Die Linke, im Allgäu verbringt. Dieses Jahr war Kaufbeuren ihr Ziel. Pau traf sich am Freitagvormittag mit Oberbürgermeister Stefan Bosse zu einem Gespräch im Rathaus.

Stadt Kaufbeuren will "guter Arbeitgeber" sein

Es ging unter anderem um die Situation der Stadt, zu der Bosse sagte: „Wir versuchen, unsere Hausaufgaben so gut wie möglich zu machen. Wir wollen ein guter Arbeitgeber sein und natürlich sind wir auch dem sozialen Thema verpflichtet. Integration steht weiterhin im Vordergrund.“

Besonders betonte Pau wie wichtig es ist, für die Demokratie einzustehen. Diese müsse unbedingt gestärkt werden, indem die Politik auf Sorgen und Enttäuschungen der Bevölkerung eingeht. „Die Enttäuschung über Missstände schlägt oft in Wut um.“ Die Menschen wieder mit an Bord der Demokratie zu holen, sei „die Verantwortung aller demokratischer Parteien“, schloss Ferschl sich an. Zum Abschied verewigte Pau sich im Goldenen Buch der Stadt.

Vortrag von Professor Michael von Cranach am Kloster Irsee

Danach ging es weiter zum Kloster Irsee. Dort wohnte Pau einem Vortrag von Professor Michael von Cranach bei, welcher sich mit der Aufarbeitung der Euthanasie in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee befasste. „Wenn man verstehen will, was passiert ist, muss man auch die Geschichte dahinter kennen“, sagte Cranach. Auch Pau bemerkte: „Man muss sich mit der Vergangenheit konfrontieren. Leider wurde in den meisten Institutionen noch nicht einmal damit angefangen.“

Petra Pau besichtigt die Wertachtalwerkstätten

Im Anschluss folgte eine Besichtigung der Wertachtalwerkstätten. Bei einem Gespräch mit Wolfgang Neumayer, Vorstand der Lebenshilfe Ostallgäu, ging es um das Sozialpädiatrische Zentrum Kaufbeuren.

Zum Tagesabschluss las Pau im Vorfeld der Bundestagswahl im Kolping-Werk Kaufbeuren aus ihrem Buch „Gott hab sie selig!“vor.

