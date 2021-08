Wahlkreis Ostallgäu: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 am Wahltag

Die Ergebnisse im Ostallgäu der Bundestagswahl 2021 finden Sie nach Auszählung der Stimmen hier. Zum Wahlkreis 257 zählen auch Kaufbeuren und Memmingen.

31.08.2021 | Stand: 23:55 Uhr

In Bayern gibt es bei der Bundestagswahl 2021 insgesamt 46 Wahlkreise. Sie sind in die Stimmkreisgebiete 212 bis 257 aufgeschlüsselt. Im Allgäu ist der Wahlkreis Ostallgäu (257) der größte Wahlkreis. Insgesamt 252.000 Wahlberechtigte sind am 26. September aufgefordert, ihre Stimme abzugeben.

Die Ergebnisse, wie sie sich entschieden haben, erfahren Sie am Wahlabend ab 18 Uhr in diesem Artikel. Geografisch reicht der Wahlkreis 257 weit über den eigentlichen Landkreis Ostallgäu hinaus:.

Zum Wahlkreis Ostallgäu zählen bei der Bundestagswahl 2021:

kreisfreie Stadt Kaufbeuren

kreisfreie Stadt Memmingen

Landkreis Ostallgäu

vom Landkreis Unterallgäu die Gemeinden Bad Wörishofen , Buxheim , Ettringen , Markt Rettenbach , Markt Wald , Mindelheim , Sontheim , Tussenhausen und das gemeindefreie Gebiet Ungerhauser Wald, die Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Bad Grönenbach , Wolfertschwenden , Woringen ), die Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang (Apfeltrach, Dirlewang , Stetten , Unteregg ), die Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel ( Kronburg , Lautrach , Legau ), die Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim in Schwaben ( Eppishausen und Kirchheim i.Schw.), die Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg ( Benningen , Holzgünz , Lachen, Memmingerberg , Trunkelsberg , Ungerhausen ), die Verwaltungsgemeinschaft Ottobeuren (Böhen, Hawangen , Ottobeuren ), die Verwaltungsgemeinschaft Türkheim ( Amberg , Rammingen , Türkheim , Wiedergeltingen ).



Andere Gemeinden des Unterallgäus zählen zum Wahlkreis 255 Neu-Ulm.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse im Wahlkreis Oberallgäu - Direktkandidaten:

Elf Direktkandidaten treten im Wahlkreis Ostallgäu bei der Bundestagswahl 2021 an. Sie können mit der Erststimme gewählt werden. Bei der letzten Wahl 2017 schaffte Stephan Stracke mit 49,2 Prozent den direkten Einzug als Bundestagsabgeordneter der CSU. Heuer treten an:

Stephan Stracke ( CSU ): --

( ): -- Regina Leenders ( SPD ): --

( ): -- Christian Sedlmeir ( AfD ): --

( ): -- Kai Fackler ( FDP ): --

( ): -- Daniel Pflügl (GRÜNE): --

(GRÜNE): -- Susanne Ferschl ( Die Linke ): --

( ): -- Mariana Braunmiller ( Freie Wähler ): --

( ): -- Alexander Abt ( ÖDP ): --

( ): -- Christian Armster (Die PARTEI): --

(Die PARTEI): -- Christiana Hofer (V-Partei³): --

(V-Partei³): -- Florian Mayr (dieBasis): --

Nur der Bewerber mit den meisten Stimmen schafft den direkten Einzug in den 20. Deutschen Bundestag. Die anderen Bewerber können den Einzug über die Landesliste ihrer Partei schaffen. Je mehr Zweitstimmen eine Partei erhält, desto mehr Abgeordnete darf sie nach Berlin schicken.

So ist die Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis Ostallgäu 2021 - und so fiel sie bei der Bundestagswahl 2017 aus:

CSU : -- (2017: 42,0 Prozent)

: -- (2017: 42,0 Prozent) AfD : -- (2017: 13,3 Prozent)

: -- (2017: 13,3 Prozent) SPD : -- (2017: 12,1 Prozent)

: -- (2017: 12,1 Prozent) FDP : -- (2017: 10,5 Prozent)

: -- (2017: 10,5 Prozent) Grüne: -- (2017: 8,5 Prozent)

Linke: -- (2017: 5,5 Prozent)

Sonstige: --

Lesen Sie auch

Bundestagswahl am 26. September Wahlkreis Oberallgäu: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 am Wahltag

Aufgeführt sind hier aktuell die Parteien, die 2017 den Sprung über die 5-Prozent-Hürde schafften.



Bei der Bundestagswahl 2017 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Ostallgäu bei 77,4 Prozent.

Alle Informationen zur Bundestagswahl 2021 im Allgäu bekommen Sie hier: