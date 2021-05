Ein Hobbyimker hält Bienen direkt am Fliegerhorst in Kaufbeuren. Das Militär verteidigt die Soldaten mit einer Holzwand. Siegt die Diplomatie in dem Grenzkonflikt?

08.05.2021 | Stand: 10:50 Uhr

Der Kaufbeurer Fliegerhorst ist gegen unerwünschte Eindringlinge gut geschützt. Einen Maschendrahtzaun gibt es rund um das Areal, so groß wie das Fürstentum Monaco. Oben drei Reihen Stacheldraht. „Militärischer Sicherheitsbereich“ steht auf etlichen Schildern. Ebenso wie „Vorsicht Schusswaffengebrauch“ bei unbefugtem Betreten. Honigbienen hatte die Führung der Luftwaffenschule bei diesen Abwehrmaßnahmen aber wohl nie im Sinn.