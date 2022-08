Busverkehr in Kaufbeuren und im Ostallgäu: Neuer Fahrplan soll Ausfälle vermeiden

Bei der Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal hält die Personalnot an. Nun soll ein neuer Fahrplan den Linienbusverkehr zuverlässiger machen.

19.08.2022 | Stand: 08:55 Uhr

Die Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal und deren Busfahrgäste sind weiterhin von Personalengpässen betroffen. Unbesetzte Stellen und Erkrankungen sorgen bei dem Kaufbeurer Nahverkehrsunternehmen für diverse Kursausfälle (wir berichteten mehrfach). Für kommende Woche kündigt das Unternehmen in seinem Kerngebiet nun einen neuen Fahrplan an, der in Kaufbeuren und im nördlichen Ostallgäu gilt. Mit diesem „stabilisierten Fahrplanangebot“ möchte die Verkehrsgesellschaft zukünftig kurzfristige Kursausfälle vermeiden.

