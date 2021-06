Cannabispflanzen wachsen Angeklagten über den Kopf

Eine fünfköpfige Familie aus dem Ostallägu muss sich wegen Drogenanbaus verantworten. Warum das Kaufbeurer Jugendschöffengericht milde Urteile gefällt hat.

Von Barbara Bestle

09.06.2021 | Stand: 12:33 Uhr

Was als Aufzuchtversuch von vier kleinen Cannabispflänzchen begann, endete für ein Brüderpaar (16 und 23) aus dem südlichen Landkreis Ostallgäu jetzt auf der Anklagebank des Kaufbeurer Jugendschöffengerichts. Die Anpflanzung war im vergangenen Jahr offenbar unerwartet gut gediehen und den Angeklagten im wahrsten Sinne des Wortes über den Kopf gewachsen. Die Ernte erbrachte rund ein Kilo Marihuana, das die Polizei bei einer Durchsuchung im Herbst fast komplett sicherstellte. Neben den beiden Hauptangeklagten, denen insbesondere die Herstellung von Betäubungsmitteln in einer nicht geringen Menge und damit ein Verbrechen zur Last gelegt wurde, mussten sich auch noch ihre beiden Brüder (19 und 20) und ihr 71-jähriger Vater vor Gericht verantworten. Ein Bruder hatte eine geringe Cannabismenge und eineinhalb Gramm Amphetamin in seinem Zimmer, der andere hatte durch Gießen der Pflanzen Beihilfe geleistet. Dem Vater wurde ebenfalls eine Beihilfe vorgeworfen, weil er die Pflanzaktion seiner Söhne toleriert hatte.